Cine îi poate lua locul lui Zelenski? 4 nume intrate în calcule după declarațiile lui Trump

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 18:27

Viitorul politic al lui Volodimir Zelenski este pus sub semnul întrebării după ultimele declarații făcute de Donald Trump, care a sugerat că Ucraina are nevoie de o nouă conducere. În ciuda faptului că alegerile prezidențiale rămân blocate din cauza legii marțiale, scena politică de la Kiev și ultimele sondaje de opinie indică deja patru nume grele care i-ar putea lua locul la șefia statului.

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