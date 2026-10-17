Ana Maria Păcuraru: Donald Trump suspendă taxele vamale de 500% pentru Rusia. Ce înseamnă decizia pentru China și India

Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care suspendă aplicarea unor taxe vamale de 500% pentru importurile din Rusia și a unor tarife de 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești, potrivit informațiilor transmise de corespondenta Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru. Decizia, luată cu 48 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor, ar putea avantaja țări precum China și India.
Potrivit relatării jurnalistei Realitatea PLUS, administrația americană a invocat o clauză care permite suspendarea măsurilor dacă o astfel de decizie servește interesului național al Statelor Unite. Casa Albă nu a făcut publice motivele concrete ale suspendării.
De ce a suspendat Donald Trump noile tarife
„Cu doar 48 de ore înainte să intre în vigoare cele mai dure sancțiuni comerciale gândite vreodată la Washington împotriva Moscovei, au fost puse pe pauză. Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care suspendă tarifele de 500% și importurile din Rusia, dar și taxele de 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești.
Paradoxul este că tot Trump promulgase legea pe 18 septembrie. Textul trecuse de Congres cu o majoritate zdrobitoare și poartă numele unui senator republican cunoscut drept unul dintre cei mai duri critici ai Kremlinului, care a murit în această vară.
Casa Albă a invocat o clauză din lege care permite suspendarea dacă măsura servește interesul național american. Motivele concrete nu au fost făcute publice. Contextul contează pentru că decizia vine la o săptămână după acordul dintre Trump și Putin prin care Rusia poate exporta din nou motorină pe piața americană, dar și mondială, într-un moment în care prețurile la energie apasă pe economia globală.
Reacții la Washington și Bruxelles
Reacțiile au fost imediate. La Washington, senatorii din ambele partide cer aplicarea sancțiunilor, la Bruxelles președintele Consiliului European avertizează că nu este momentul unei relaxări față de Moscova.
Important este de menționat faptul că sancțiunile deja în vigoare rămân, iar Casa Albă poate reactiva oricând măsurile. Practic Washingtonul și-a păstrat cea mai grea pârghie economică pe masă ca instrument de negociere.”, a transmis jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.