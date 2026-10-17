Ana Maria Păcuraru: Donald Trump suspendă taxele vamale de 500% pentru Rusia. Ce înseamnă decizia pentru China și India

Publicat 17 oct. 2026, 11:51 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care suspendă aplicarea unor taxe vamale de 500% pentru importurile din Rusia și a unor tarife de 100% pentru marii cumpărători de petrol și gaze rusești, potrivit informațiilor transmise de corespondenta Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru. Decizia, luată cu 48 de ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor, ar putea avantaja țări precum China și India.

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