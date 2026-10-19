Lovitură pentru milioane de români! Facturile la curent ar putea crește cu 27%, iar gazele se scumpesc cu 20%

Milioane de români riscă să intre în iarnă cu facturi și mai mari la curent și gaze, într-o perioadă în care mulți abia reușesc să își acopere cheltuielile de zi cu zi. Experții avertizează că energia electrică s-ar putea scumpi cu 20-22%, iar într-un scenariu pesimist majorarea ar putea ajunge chiar la 27%. Nici gazele nu scapă de scumpiri, unele oferte pentru sezonul rece fiind deja cu până la 20% mai mari, conform Realitatea PLUS.
Facturile la curent ar putea crește cu 27%. Câți bani vor plăti românii în plus
Estimările pentru această iarnă nu sunt deloc încurajatoare. Într-un scenariu considerat mai favorabil, facturile la energie electrică ar putea crește cu 20-22%, chiar dacă oamenii nu consumă mai mult decât în prezent. Concret, o familie care plătește acum 200 de lei pe lună pentru curent ar putea ajunge să achite 244 de lei pentru exact același consum. Dacă situația se agravează, experții iau în calcul și o majorare de până la 27%.
O altă estimare arată că o familie care consumă lunar 200 kWh ar putea plăti cu aproximativ 74 de lei mai mult la factura de electricitate. Suma diferă în funcție de tariful pe care fiecare consumator îl are în contract. Deocamdată, acestea sunt scenarii analizate de specialiști, nu scumpiri confirmate pentru toți românii. Totuși, perspectiva unor cheltuieli mai mari vine într-un moment în care multe familii încearcă deja să facă economii la fiecare factură.
Românii se plâng că nu mai au din ce să facă economie
Pentru pensionarii cu venituri mici, orice scumpire înseamnă bani luați din bugetul pentru mâncare și alte cheltuieli necesare. O femeie povestește că a primit o factură de 101 lei și că încearcă să reducă pe cât posibil consumul de electricitate. Stinge luminile și folosește mai rar mașina de spălat, în speranța că va reuși să plătească mai puțin. Alți români spun că așteaptă majorarea pensiilor, pentru că banii pe care îi primesc acum nu le mai ajung.
Sunt și oameni care se tem că nu vor mai putea achita întreținerea în lunile de iarnă. Unul dintre cei întrebați recunoaște că, deși în prezent nu are restanțe, se așteaptă să acumuleze datorii atunci când vor veni facturile pentru încălzire. Un alt pensionar se plânge că a ajuns să facă economii inclusiv la mâncare și că până și cartofii, unul dintre alimentele pe care și le mai poate permite, s-au scumpit.
Gazele naturale se scumpesc cu până la 20%. Noi cheltuieli pentru familii
Nici românii care folosesc gaze naturale nu au motive de liniște. Potrivit estimărilor prezentate de experți, unele oferte pentru sezonul rece sunt cu până la 20% mai scumpe. Asta înseamnă că familiile s-ar putea confrunta cu cheltuieli mai mari tocmai în lunile în care consumul pentru încălzirea locuințelor crește. Totuși, procentul nu se aplică automat tuturor consumatorilor, deoarece valoarea facturilor depinde de ofertele și contractele fiecăruia.
În paralel, autoritățile așteaptă reluarea producției de energie nucleară la Cernavodă. Primul reactor ar putea fi repornit în aproximativ două săptămâni, iar cel de-al doilea după 1 noiembrie. Dumitru Chisăliță a atras atenția că revenirea celor două reactoare în funcțiune este importantă pentru ca România să poată asigura necesarul de electricitate în lunile de iarnă.
Ajutor pentru plata facturilor. Ce promite Luca Niculescu
În timp ce românii se pregătesc pentru o iarnă cu cheltuieli tot mai mari, Luca Niculescu promite măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Este pregătit un mecanism unic prin care ajutorul ar urma să fie acordat direct în factură, astfel încât cei cu venituri mici să poată suporta mai ușor costurile energiei.