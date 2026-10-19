Lovitură pentru milioane de români! Facturile la curent ar putea crește cu 27%, iar gazele se scumpesc cu 20%

Publicat 19 oct. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Milioane de români riscă să intre în iarnă cu facturi și mai mari la curent și gaze, într-o perioadă în care mulți abia reușesc să își acopere cheltuielile de zi cu zi. Experții avertizează că energia electrică s-ar putea scumpi cu 20-22%, iar într-un scenariu pesimist majorarea ar putea ajunge chiar la 27%. Nici gazele nu scapă de scumpiri, unele oferte pentru sezonul rece fiind deja cu până la 20% mai mari, conform Realitatea PLUS.

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