Cod portocaliu de vânt puternic în județele Botoșani și Iași. Rafalele pot ajunge la 80 km/h

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 08:43

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o avertizare de tip nowcasting de cod portocaliu de vânt puternic pentru localități din județele Botoșani și Iași. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 6:40-10:00, iar rafalele de vânt pot atinge viteze de 70-80 km/h.

Distribuie articolul