Dumitru Chisăliță, viitor ministru al Energiei: "România riscă o iarnă atipică, multe situații s-ar supraus"

România s-ar putea confrunta în următoarele luni cu una dintre cele mai complicate ierni din ultimii ani, avertizează Dumitru Chisăliță, nominalizat pentru portofoliul Energiei în Guvernul Niculescu. După audierea în comisia de specialitate, acesta a transmis că riscurile meteorologice s-ar putea suprapune peste problemele legate de costurile energiei și dificultățile statului de a oferi un sprijin suficient categoriilor vulnerabile.
În declarațile de presă făcute după audierea în comisie, Dumitru Chisăliță a afirmat că autoritățile trebuie să trateze cu maximă seriozitate lunile care urmează, având în vedere acumularea unor riscuri care nu s-au mai manifestat simultan în ultimii ani. Potrivit estimărilor sale, milioane de români ar putea resimți efectele unei perioade de iarnă marcate simultan de presiuni economice și condiții meteorologice dificile.
În acest context, oficialul desemnat susține că principala provocare a mandatului său va fi pregătirea din timp a unor planuri de intervenție și a unor scenarii realiste pentru situații de criză.
Ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, reevaluate. „50 de lei nu scot oamenii din sărăcie”
Un alt punct sensibil semnalat de Dumitru Chialțiță îl reprezintă sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili. Acesta consideră că statul trebuie să identifice cu exactitate persoanele care au nevoie de ajutor și să construiască un sistem mai eficient de protecție socială.
„În primul și în primul rând, trebuie să identificăm cu adevărat care sunt consumatorii vulnerabili.”
Potrivit acestuia, acordarea sprijinului trebuie făcută în funcție de situația reală a fiecărei familii, astfel încât resursele disponibile să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie.
„Acești consumatori vulnerabili, raportat la veniturile pe care le au ei în mod real, trebuie să fie, practic, susținuți.”
Întrebat dacă ajutorul actual de 50 de lei pe lună este suficient, Chialțiță a admis că pentru mulți beneficiari suma este mult prea mică pentru a compensa dificultățile cu care se confruntă.
În opinia sa, valoarea sprijinului trebuie reanalizată împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în contextul noilor provocări economice și energetice care se conturează pentru sezonul rece.
Declarațiile sale conturează unul dintre cele mai apăsătoare avertismente lansate până acum de un viitor membru al Cabinetului Niculescu: o iarnă în care vremea severă, costurile energiei și vulnerabilitatea socială ar putea pune o presiune uriașă asupra populației și a autorităților.