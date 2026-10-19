UDMR va vota Guvernul Luca Niculescu. Kelemen Hunor anunță un acord de susținere pentru șase luni: „Nu mai putem pierde nicio zi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 12:13

UDMR va vota marți, 20 octombrie, pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Kelemen Hunor, care a precizat că decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare, fiind înregistrată o singură abținere. Totodată, UDMR urmează să semneze cu premierul desemnat un acord politic de susținere pentru o perioadă de șase luni, care va cuprinde măsuri bugetare și prevederi privind drepturile minorităților naționale.

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