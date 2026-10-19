UDMR va vota Guvernul Luca Niculescu. Kelemen Hunor anunță un acord de susținere pentru șase luni: „Nu mai putem pierde nicio zi”

UDMR va vota marți, 20 octombrie, pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Kelemen Hunor, care a precizat că decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare, fiind înregistrată o singură abținere. Totodată, UDMR urmează să semneze cu premierul desemnat un acord politic de susținere pentru o perioadă de șase luni, care va cuprinde măsuri bugetare și prevederi privind drepturile minorităților naționale.
Kelemen Hunor a explicat că România nu își mai permite să amâne instalarea unui Executiv cu puteri depline, după mai multe luni de instabilitate politică. Susținerea Guvernului Luca Niculescu vine, potrivit liderului UDMR, în contextul în care prelungirea crizei afectează atât percepția publică, cât și finanțarea unor sectoare esențiale.
Kelemen Hunor avertizează că România nu mai poate pierde timp fără un guvern
Președintele UDMR a susținut că formațiunea sa a încercat, în ultimele cinci-șase luni, să contribuie la formarea unui guvern stabil, însă negocierile politice s-au prelungit mult peste perioada pe care o considera acceptabilă.
Liderul UDMR a avertizat că lipsa unui guvern cu puteri depline poate avea efecte grave asupra serviciilor publice, în special în domenii precum sănătatea și ordinea publică. În opinia sa, fiecare zi de întârziere complică și mai mult situația, într-un moment în care România trebuie să se pregătească pentru sezonul rece.
Kelemen Hunor a atras atenția și asupra efectelor economice ale conflictelor din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina. Creșterea prețurilor la energie pune o presiune suplimentară asupra populației, iar persoanele vulnerabile au nevoie de măsuri de sprijin din partea autorităților. Aceste probleme reprezintă, potrivit liderului UDMR, motive suplimentare pentru instalarea rapidă a noului Executiv.
UDMR va semna un acord de susținere pentru șase luni. Ce prevede documentul
Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va încheia cu premierul desemnat Luca Niculescu un acord politic valabil timp de șase luni, până în primăvara anului viitor. Documentul va cuprinde câteva angajamente considerate esențiale pentru funcționarea guvernului și menținerea stabilității economice.
Printre principalele teme se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului și respectarea direcției stabilite pentru reducerea deficitului. Liderul UDMR a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca România să nu ajungă într-o situație și mai dificilă din punct de vedere financiar. Acordul va include și două prevederi referitoare la minoritățile naționale, în special la minoritatea maghiară. Acestea vizează păstrarea drepturilor deja obținute, inclusiv în domeniul învățământului în limba maternă. Kelemen Hunor a subliniat că documentul nu va conține solicitări suplimentare, ci doar angajamentul de a menține drepturile existente. Acordul urmează să fie făcut public după semnarea sa.
Va rezista Guvernul Luca Niculescu doar șase luni? Răspunsul liderului UDMR
Întrebat dacă perioada de șase luni prevăzută în acord reprezintă și durata de viață a viitorului guvern, Kelemen Hunor a evitat să facă o estimare. Liderul UDMR a precizat că formațiunea sa își asumă susținerea Executivului pentru perioada stabilită, însă evoluția ulterioară a guvernării nu depinde exclusiv de Uniune.
„În acest moment nu depinde de noi”, a răspuns acesta, întrebat despre posibilitatea ca viitorul cabinet să rămână în funcție până la alegeri.
Președintele UDMR s-a declarat convins că atât formațiunea sa, cât și viitorul guvern vor respecta angajamentele asumate prin acord.
O singură abținere la votul din UDMR. Kelemen Hunor refuză să ofere detalii
Decizia de susținere a Guvernului Luca Niculescu a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare în interiorul UDMR. Potrivit declarațiilor liderului formațiunii, a existat o singură abținere, însă acesta nu a dorit să precizeze cine s-a abținut și nici motivele votului.
Acesta a explicat că statutul UDMR prevede o majoritate de două treimi pentru adoptarea unor asemenea decizii, prag care a fost depășit fără dificultăți. Liderul formațiunii a subliniat că votul a fost aproape unanim, ceea ce permite UDMR să meargă mai departe cu susținerea noului cabinet și cu semnarea acordului politic pentru următoarele șase luni.