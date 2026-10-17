Ilie Bolojan: „Cel mai periculos adversar” al noului guvern este PSD. Ce spune despre votul PNL

Publicat 17 oct. 2026, 08:29 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan susține că un eventual vot al PNL pentru instalarea noului guvern nu ar echivala cu girarea componenței acestuia. El atribuie responsabilitatea formulei guvernamentale președintelui României și PSD și avertizează că principalul pericol pentru viitorul Executiv ar veni chiar din partea social-democraților.

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