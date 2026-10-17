Ilie Bolojan: „Cel mai periculos adversar” al noului guvern este PSD. Ce spune despre votul PNL

Ilie Bolojan susține că un eventual vot al PNL pentru instalarea noului guvern nu ar echivala cu girarea componenței acestuia. El atribuie responsabilitatea formulei guvernamentale președintelui României și PSD și avertizează că principalul pericol pentru viitorul Executiv ar veni chiar din partea social-democraților.
Ilie Bolojan: Un vot de instalare nu înseamnă girarea componenței guvernului
În mesajul său, Ilie Bolojan face o distincție între un eventual vot al liberalilor pentru învestirea Executivului și asumarea echipei de miniștri. El susține că formula propusă este rezultatul deciziei președintelui de a desemna premierul și al opțiunii PSD de a participa la guvernare.
„Trebuie să recunoaștem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile președintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier și pe deciziile PSD de a intra în guvern și de a face propunerile de miniștri. Aceasta este realitatea”, a declarat Ilie Bolojan.
Rezerve față de propunerile de miniștri ale PSD
Ilie Bolojan afirmă că a lucrat cu o parte dintre persoanele nominalizate și că încearcă să aibă o evaluare corectă. În același timp, el își exprimă rezervele față de capacitatea PSD de a propune o echipă care să îi schimbe așteptările privind partidul.
„Astea sunt rezervele, resursele umane pe care le are PSD-ul. Asta poate să propună Partidul Social Democrat, asta poate să facă și, sigur, eu personal nu am niște speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul”, a spus Bolojan.
În acest context, el a invocat numele Olguței Vasilescu, al Andreei Chiș și al lui Marinescu, într-o întrebare retorică despre opțiunile social-democraților pentru Ministerul Justiției.
Bolojan avertizează că PSD ar putea destabiliza noul Executiv
În privința stabilității viitorului guvern, Ilie Bolojan spune că îi este dificil să anticipeze evoluția acestuia, în eventualitatea învestirii marți, în săptămâna următoare declarației.
El acuză PSD că a provocat crize guvernamentale, inclusiv în perioada în care a condus Executivul, și consideră că social-democrații ar putea reprezenta principalul risc și pentru noua formulă de guvernare.
„Cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul”, a afirmat Ilie Bolojan.