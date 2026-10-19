Doi deputați PSD propun interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani, "fără excepții"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 14:51

Deputații PSD Daniel Suciu și Bogdan Ivan intenționează să depună un proiect de lege prin care să fie interzis accesul la rețelele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, fără excepții. Cei doi parlamentari propun, de asemenea, ca minorii cu vârste între 14 și 18 ani să poată utiliza platformele sociale doar cu acordul și sub supravegherea părinților, precum și interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți minorilor. Anunțul a fost făcut luni, la câteva ore după ce un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un alt copil de 12 ani, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

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