Doi deputați PSD propun interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani, "fără excepții"

Deputații PSD Daniel Suciu și Bogdan Ivan intenționează să depună un proiect de lege prin care să fie interzis accesul la rețelele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, fără excepții. Cei doi parlamentari propun, de asemenea, ca minorii cu vârste între 14 și 18 ani să poată utiliza platformele sociale doar cu acordul și sub supravegherea părinților, precum și interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți minorilor. Anunțul a fost făcut luni, la câteva ore după ce un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un alt copil de 12 ani, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița.
Deputatul PSD Daniel Suciu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că lucrează împreună cu Bogdan Ivan la un proiect de lege care să introducă restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare.
Parlamentarul a adăugat că este nevoie de măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor în mediul online și le-a cerut urmăritorilor să își exprime opiniile cu privire la propunerile anunțate.
Postarea lui Daniel Suciu este însoțită de grafice care prezintă creșterea numărului de infracțiuni cu violență comise de copii cu vârste de până la 13 ani, precum și riscurile la care sunt expuși minorii în mediul online. Printre acestea se numără hărțuirea online (cyberbullying), participarea la provocări periculoase și riscul de a deveni victime ale agresorilor sau ale traficanților de persoane.
Bogdan Ivan cere verificarea vârstei și sancțiuni pentru platforme
La rândul său, vicepreședintele PSD Bogdan Ivan, care conduce și organizația județeană a partidului din Bistrița-Năsăud, a subliniat necesitatea reglementării accesului minorilor la platformele digitale.
Pe lângă restricțiile anunțate de colegul său de partid, vicepreședintele PSD a menționat necesitatea verificării efective a vârstei utilizatorilor, protejării datelor personale și aplicării de sancțiuni platformelor care nu respectă legea.
Proiectul de lege urmează să fie depus de cei doi parlamentari PSD și vizează limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, consolidarea controlului parental și creșterea responsabilității platformelor digitale în protejarea copiilor.
Mesajul transmis de cei doi social-democrați vine chiar în ziua în care un elev de clasa a șaptea de la o școală din Bistrița a atacat cu cuțitul o profesoară și a rănit și un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.
Cu puțin timp înainte de producerea incidentului, minorul și-a anunțat intenția pe TikTok, chiar din baia unității de învățământ.