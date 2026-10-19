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Politica· 2 min citire

Doi deputați PSD propun interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani, "fără excepții"

Bogdan Ivan/ Facebook

Bogdan Ivan/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 14:51

Deputații PSD Daniel Suciu și Bogdan Ivan intenționează să depună un proiect de lege prin care să fie interzis accesul la rețelele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, fără excepții. Cei doi parlamentari propun, de asemenea, ca minorii cu vârste între 14 și 18 ani să poată utiliza platformele sociale doar cu acordul și sub supravegherea părinților, precum și interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți minorilor. Anunțul a fost făcut luni, la câteva ore după ce un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un alt copil de 12 ani, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Deputatul PSD Daniel Suciu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că lucrează împreună cu Bogdan Ivan la un proiect de lege care să introducă restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare.

Ca părinți, ne îngrozesc imaginile de azi, ca părinți nu ne plac cifrele de mai jos, ca părinți ne îngrijorează și ne revoltă când se întâmplă și da, am prefera să nu existe, deși avem partea noastră de vină vizavi de rețelele sociale. Dar trebuie să le cunoaștem și, mai ales, să acționăm măcar acum, până nu este prea târziu. Împreună cu Bogdan Ivan, lucrăm și vom depune un proiect de lege prin care propunem: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, fără excepții (media în UE este în jur de acest prag); acces între 14 și 18 ani doar cu acordul și supravegherea părinților, prin mecanisme obligatorii de control parental; interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți minorilor, cu obligații clare pentru platformele sociale. Tot ceea ce propunem este reglementat în țări din Uniunea Europeană sau propuneri cuprinse în Kids Act, un set de măsuri gândit ca să limiteze exact impactul negativ al rețelelor sociale asupra minorilor

— a transmis Daniel Suciu, deputat PSD de Bistrița-Năsăud, într-o postare pe Facebook.

Parlamentarul a adăugat că este nevoie de măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor în mediul online și le-a cerut urmăritorilor să își exprime opiniile cu privire la propunerile anunțate.

Știm că nu putem elimina toate pericolele din mediul online, dar putem face mai mult pentru a ne proteja copiii și trebuie să începem acum. Sper din tot sufletul să ne trezim cu toții, sper ca tânăra profesoară și elevul rănit astăzi să fie bine! Vă rugăm să ne lăsați în comentarii părerea voastră despre ceea ce propunem

— se mai arată în mesajul publicat de parlamentar.

Postarea lui Daniel Suciu este însoțită de grafice care prezintă creșterea numărului de infracțiuni cu violență comise de copii cu vârste de până la 13 ani, precum și riscurile la care sunt expuși minorii în mediul online. Printre acestea se numără hărțuirea online (cyberbullying), participarea la provocări periculoase și riscul de a deveni victime ale agresorilor sau ale traficanților de persoane.

Bogdan Ivan cere verificarea vârstei și sancțiuni pentru platforme

La rândul său, vicepreședintele PSD Bogdan Ivan, care conduce și organizația județeană a partidului din Bistrița-Năsăud, a subliniat necesitatea reglementării accesului minorilor la platformele digitale.

Ceea ce s-a întâmplat la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenția, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranța. Platformele câștigă miliarde din atenția utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecințele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților și a profesorilor

— a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Pe lângă restricțiile anunțate de colegul său de partid, vicepreședintele PSD a menționat necesitatea verificării efective a vârstei utilizatorilor, protejării datelor personale și aplicării de sancțiuni platformelor care nu respectă legea.

Altfel, vom avea încă o reglementare bună pe hârtie și inutilă în practică. Și dacă va fi nevoie să modificăm și legislația europeană, o vom face. Nu propunem cenzură. Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoțită de responsabilitate, iar protecția copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor. România nu trebuie să aștepte următoarea tragedie. Școala trebuie să rămână un loc al educației și al siguranței. Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecție. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume. O societate care nu își poate proteja copiii în mediul în care aceștia își petrec o parte tot mai mare din viață are obligația să își schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum

— a mai transmis Bogdan Ivan.

Proiectul de lege urmează să fie depus de cei doi parlamentari PSD și vizează limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, consolidarea controlului parental și creșterea responsabilității platformelor digitale în protejarea copiilor.

Mesajul transmis de cei doi social-democrați vine chiar în ziua în care un elev de clasa a șaptea de la o școală din Bistrița a atacat cu cuțitul o profesoară și a rănit și un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Cu puțin timp înainte de producerea incidentului, minorul și-a anunțat intenția pe TikTok, chiar din baia unității de învățământ.

Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!

— a transmis adolescentul de doar 13 ani în mesajele publicate pe rețeaua socială.
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