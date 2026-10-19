Diana Stoica, vizată de o plângere la CNCD după distribuirea unui mesaj cu presupus caracter homofob

Publicat 19 oct. 2026, 12:29 Sursă Realitatea PLUS

Deputata USR Diana Stoica este vizată de o plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce a distribuit un mesaj cu presupus caracter homofob pe grupul de comunicare al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților. Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului solicită verificarea incidentului și stabilirea existenței unei eventuale fapte de discriminare pe criteriul orientării sexuale.

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