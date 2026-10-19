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Politica· 2 min citire

Demisie la vârful Prefecturii Vrancea! Liviu Macovei renunță la funcție după decizia PNL de a intra în opoziție

Liviu Macovei, fostul prefect al Vrancei.

Liviu Macovei, fostul prefect al Vrancei.

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 13:18

Prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, și-a anunțat luni, 19 octombrie, demisia din funcție, după ce Partidul Național Liberal a decis să intre în opoziție. Acesta a explicat că hotărârea sa este una firească și asumată, în condițiile în care a ajuns în conducerea Prefecturii cu sprijinul colegilor liberali. Macovei își încheie astfel mandatul după aproape șase luni în funcția de prefect, perioadă în care susține că a încercat să își îndeplinească atribuțiile cu seriozitate și respect față de oameni.

Prefectul de Vrancea a demisionat după decizia PNL de a intra în opoziție

Liviu Macovei a anunțat plecarea din funcție printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Decizia vine în contextul retragerii PNL de la guvernare și al hotărârii conducerii partidului ca demnitarii susținuți de liberali să își depună mandatele. Fostul prefect le-a mulțumit colegilor din partid pentru încrederea acordată și pentru sprijinul primit atât în perioada în care a fost subprefect, cât și după numirea sa în fruntea instituției.

Mi-am dat demisia din funcția de prefect al județului Vrancea. Este o decizie asumată și firească, în contextul în care Partidul Național Liberal a hotărât să intre în opoziție. Am ajuns în funcțiile de subprefect și, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o. Le mulțumesc pentru această încredere și pentru șansa de a reprezenta județul Vrancea.

— a declarat Liviu Macovei.

Liviu Macovei își încheie mandatul după aproape șase luni ca prefect

Liviu Macovei a fost numit prefect al județului Vrancea în aprilie 2026, după ce ocupase timp de aproape un an și două luni funcția de subprefect. La plecare, acesta le-a mulțumit angajaților Instituției Prefectului și conducerilor instituțiilor din Colegiul Prefectural pentru colaborare. Mesaje speciale de mulțumire au fost adresate reprezentanților ISU Vrancea și Inspectoratului de Jandarmi Județean, alături de care a lucrat pe parcursul mandatului.

Fostul prefect a recunoscut că nu toate lucrurile au mers așa cum și-ar fi dorit și că au existat probleme care puteau fi rezolvate mai repede. Cu toate acestea, Macovei susține că a încercat să fie corect în deciziile luate și să țină cont de oamenii pe care i-a reprezentat.

Nu am pretenția că am făcut totul bine. Au fost lucruri care puteau fi făcute mai bine și probleme pe care mi-aș fi dorit să le rezolvăm mai repede. Dar am încercat să fiu corect, să ascult și să nu uit niciodată că în spatele fiecărei decizii sunt oameni. Dincolo de funcții, rămân oamenii pe care i-am cunoscut, relațiile construite și respectul câștigat prin muncă. Acestea sunt lucrurile pe care le iau cu mine.

— a mai spus Liviu Macovei.

Liviu Macovei a precizat că, deși renunță la funcția de prefect, va continua să se implice în viața comunității și în activitatea Partidului Național Liberal.

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