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Politica· 2 min citire
Demisie la vârful Prefecturii Vrancea! Liviu Macovei renunță la funcție după decizia PNL de a intra în opoziție
Liviu Macovei, fostul prefect al Vrancei.
Prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, și-a anunțat luni, 19 octombrie, demisia din funcție, după ce Partidul Național Liberal a decis să intre în opoziție. Acesta a explicat că hotărârea sa este una firească și asumată, în condițiile în care a ajuns în conducerea Prefecturii cu sprijinul colegilor liberali. Macovei își încheie astfel mandatul după aproape șase luni în funcția de prefect, perioadă în care susține că a încercat să își îndeplinească atribuțiile cu seriozitate și respect față de oameni.
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