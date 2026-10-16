Zelenski ar putea merge la Budapesta pe 23 octombrie. Ucraina și Ungaria încearcă să depășească disputele

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 08:13

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit o invitație pentru a participa, pe 23 octombrie, la Budapesta, la ceremoniile dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Ungară din 1956. O eventuală deplasare, care nu a fost confirmată oficial, ar avea loc pe fondul eforturilor de apropiere dintre Ucraina și Ungaria, după ani de tensiuni care au afectat negocierile de aderare a Kievului la Uniunea Europeană.

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