Zelenski ar putea merge la Budapesta pe 23 octombrie. Ucraina și Ungaria încearcă să depășească disputele

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit o invitație pentru a participa, pe 23 octombrie, la Budapesta, la ceremoniile dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Ungară din 1956. O eventuală deplasare, care nu a fost confirmată oficial, ar avea loc pe fondul eforturilor de apropiere dintre Ucraina și Ungaria, după ani de tensiuni care au afectat negocierile de aderare a Kievului la Uniunea Europeană.
Invitația a fost confirmată de Ihor Jovkva, adjunctul șefului de cabinet al președintelui ucrainean, într-un interviu acordat Euronews. Oficialul nu a precizat însă dacă liderul de la Kiev va participa la evenimente.
„Am primit o invitație. Pe 23 octombrie va avea loc un eveniment pentru a marca 70 de ani de la Revoluția Ungară. Președintele Ucrainei a primit o invitație de a participa. Vom vedea”, a declarat Jovkva.
Zelenski și Peter Magyar, întâlnire la summitul UE de la Bruxelles
Posibila vizită în capitala Ungariei este discutată înaintea primei întrevederi bilaterale oficiale dintre Volodimir Zelenski și premierul ungar Peter Magyar. Întâlnirea este programată vineri dimineață, în marja summitului Uniunii Europene de la Bruxelles.
Discuțiile vin după mai multe luni în care cele două părți au încercat să stabilească locul și momentul întrevederii. Pentru Kiev, miza este ca reluarea dialogului politic să producă rezultate concrete, inclusiv în privința parcursului european al Ucrainei.
Ihor Jovkva s-a declarat optimist în legătură cu întâlnirea și a apreciat poziția adoptată de Ungaria pentru avansarea negocierilor de aderare.
Drepturile minorității maghiare, un punct sensibil în relația dintre Kiev și Budapesta
Apropierea diplomatică urmează adoptării de către Ucraina a unei legi privind drepturile educaționale ale minorităților naționale. Parlamentul de la Kiev a aprobat actul normativ luni, iar Zelenski l-a promulgat ulterior.
Drepturile etnicilor maghiari din Transcarpatia, regiune situată în vestul Ucrainei, au reprezentat una dintre principalele surse de tensiune dintre cele două state.
În perioada în care guvernul ungar era condus de Viktor Orbán, Budapesta a invocat această problemă pentru a se opune unor pași în procesul de aderare a Ucrainei la UE. Folosirea dreptului de veto a blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor.
Ucraina are patru grupuri de capitole de negociere deschise cu UE
După retragerea obiecțiilor Ungariei, Uniunea Europeană a deschis marți negocierile pentru încă două grupuri de capitole de aderare cu Ucraina. Astfel, Kievul a ajuns la patru grupuri deschise din totalul de șase.
Autoritățile ucrainene speră că sprijinul Budapestei va continua și în etapele următoare.
„Am deschis patru grupuri de capitole, mai rămânând două, și suntem încrezători că poziția Ungariei va continua să fie la fel de constructivă cum a fost până acum”, a declarat Ihor Jovkva.
Participarea lui Zelenski la comemorarea de la Budapesta rămâne, deocamdată, neconfirmată. Invitația și întrevederea programată la Bruxelles se înscriu însă în demersurile celor două țări de a depăși disputele bilaterale.