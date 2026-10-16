UE elimină o formulare-cheie despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Ce se schimbă în proiectul concluziilor summitului

O referire la accelerarea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova a fost eliminată din proiectul concluziilor summitului Consiliului European din 15–16 octombrie. Expresia „cât mai curând posibil”, care viza deschiderea clusterelor de negociere rămase, nu mai apare în versiunea actualizată a documentului.
Schimbarea privește atât paragraful dedicat Ucrainei, cât și pe cel referitor la Republica Moldova. Documentul păstrează principiul avansării pe baza meritelor fiecărei țări, însă nu mai conține formularea care sugera grăbirea următoarelor etape.
Informațiile se referă la un proiect de concluzii, nu la forma finală adoptată de liderii europeni.
Ce s-a schimbat în documentul pregătit pentru liderii UE
Modificarea a fost semnalată de European Pravda după compararea a două versiuni ale proiectului, datate 13 și 14 octombrie, potrivit kyivpost.com.
În prima variantă, liderii europeni își exprimau așteptarea ca toate clusterele de negociere rămase pentru Ucraina să fie deschise „cât mai curând posibil”, în conformitate cu abordarea bazată pe merite a Uniunii Europene.
Versiunea ulterioară menține referirea la această abordare, dar elimină expresia privind rapiditatea procesului. O intervenție identică apare și în secțiunea consacrată Republicii Moldova.
Eliminarea formulării nu echivalează, în sine, cu suspendarea negocierilor sau cu stabilirea unei amânări. Ea reduce însă accentul pus, în document, pe avansarea rapidă către următoarele etape.
Două clustere de negociere mai așteaptă deschiderea
Potrivit informațiilor prezentate de publicațiile citate, Ucraina și Republica Moldova au deschis până acum patru dintre cele șase clustere în care sunt organizate negocierile de aderare.
Clusterul 1, „Fundamentele”, a fost deschis pe 15 iunie, iar Clusterul 6, „Relații externe”, pe 14 iulie. Alte două, clusterele 2 și 3, au fost deschise în cadrul conferințelor interguvernamentale din 13 octombrie, după ridicarea opoziției Ungariei.
Rămân de deschis:
Clusterul 4, „Agenda verde și conectivitatea durabilă”;
Clusterul 5, „Resurse, agricultură și coeziune”.
Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, și-a exprimat obiectivul de a deschide cele două clustere rămase pentru Ucraina înainte de sfârșitul anului 2026. Această țintă este distinctă de formularea din proiectul concluziilor Consiliului European.
Cum a fost deblocat avansul negocierilor
Deschiderea clusterelor 2 și 3 a devenit posibilă după ce parlamentul ucrainean a adoptat modificări legislative privind drepturile minorităților naționale în educație, potrivit European Pravda.
Amendamentele extind drepturile educaționale ale minorităților și introduc un statut special pentru școlile secundare generale care le deservesc. Premierul ungar Péter Magyar a salutat schimbările, afirmând că acestea ar facilita folosirea limbii materne de către copiii maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia.
Ulterior, Budapesta și-a retras opoziția față de deschiderea celor două clustere. Pe 12 octombrie, ministrul de stat irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, a anunțat că toate statele membre au acceptat acest pas pentru Ucraina și Republica Moldova.
Proiectul concluziilor summitului continuă să salute conferințele interguvernamentale din 13 octombrie, chiar dacă referirea la deschiderea rapidă a clusterelor rămase a fost eliminată.
De ce contează poziția Ungariei
Avansarea negocierilor necesită acordul unanim al celor 27 de state membre. Prin urmare, opoziția unui singur guvern poate împiedica deschiderea unor noi clustere.
Budapesta a condiționat în repetate rânduri progresul Ucrainei de garanții privind drepturile comunității maghiare din Transcarpatia. Disputa a continuat și după schimbarea conducerii guvernului ungar, iar autoritățile de la Kiev au criticat blocajele succesive.
În acest context, modificarea proiectului de concluzii privește mesajul politic transmis de liderii europeni: sprijinul pentru continuarea negocierilor rămâne în document, dar fără solicitarea explicită ca etapele următoare să fie parcurse „cât mai curând posibil”.