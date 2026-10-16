UE elimină o formulare-cheie despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Ce se schimbă în proiectul concluziilor summitului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 09:24

O referire la accelerarea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova a fost eliminată din proiectul concluziilor summitului Consiliului European din 15–16 octombrie. Expresia „cât mai curând posibil”, care viza deschiderea clusterelor de negociere rămase, nu mai apare în versiunea actualizată a documentului.

Distribuie articolul