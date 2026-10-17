Trump neagă că a ordonat restricțiile Starlink în Ucraina. Kievul reclamă misiuni militare afectate

Președintele american Donald Trump susține că nu a dispus limitarea serviciilor de comunicații prin satelit folosite de armata ucraineană. Declarația vine după ce autoritățile de la Kiev au acuzat introducerea unor restricții fără avertisment asupra sistemului Starshield, serviciul militar asociat rețelei Starlink a SpaceX. Oficialii ucraineni spun că măsurile au perturbat operațiuni pe front.
Controversa a adus în prim-plan dependența Ucrainei de infrastructura de comunicații a companiei conduse de Elon Musk, dar și interesul investitorilor pentru alternative europene. Pe acest fond, acțiunile operatorului francez Eutelsat au înregistrat creșteri puternice.
Donald Trump respinge implicarea Casei Albe
Întrebat vineri, 16 octombrie, cine a decis restricționarea accesului militarilor ucraineni la serviciile de comunicații prin satelit, Donald Trump a negat că ar fi dat un asemenea ordin și a pus sub semnul întrebării implicarea lui Elon Musk.
„Ei bine, nu știu dacă a fost cineva, pentru că nu am fost eu și nu cred că a fost Elon”, a declarat președintele american, potrivit CNBC. Trump a adăugat că, din informațiile pe care le avea, sistemul funcționa ca înainte.
Poziția sa vine după ce Musk a atribuit autorităților americane responsabilitatea pentru eventualele limitări. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful SpaceX a afirmat că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA, iar deciziile privind viteza sau condițiile de utilizare aparțin armatei americane și, în ultimă instanță, președintelui.
Ce restricții reclamă Ucraina și cum sunt afectate dronele
Potrivit autorităților ucrainene, limitările vizează serviciul militar Starshield și întrerup conexiunea la internet atunci când terminalele se deplasează cu peste 160 de kilometri pe oră. Pragul afectează inclusiv dronele care folosesc această infrastructură pentru comunicații și transmiterea datelor.
Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski pentru tehnologie de apărare, a declarat că armata ucraineană nu a fost informată în avans despre modificări. El a susținut că lipsa avertizării a contribuit la eșecul unor misiuni.
Kievul discută cu SpaceX și Pentagonul pentru eliminarea plafonului de viteză. Potrivit Associated Press, autoritățile ucrainene încearcă să clarifice și de ce a fost introdusă restricția, într-un moment în care relațiile cu Washingtonul sunt tot mai tensionate.
Acțiunile Eutelsat cresc pe fondul controversei Starlink
Problemele semnalate de Ucraina au atras atenția investitorilor asupra Eutelsat, unul dintre operatorii europeni considerați alternative la serviciile SpaceX.
Acțiunile grupului francez au urcat vineri cu până la 17,7%, iar avansul din ultimele cinci ședințe bursiere a ajuns la aproximativ 25%, potrivit CNBC. Evoluția a venit în contextul îngrijorărilor privind accesul Ucrainei la comunicațiile prin satelit furnizate de compania lui Elon Musk.
Disputa depășește astfel problema unei limitări tehnice. Pentru Ucraina, miza imediată este menținerea comunicațiilor necesare operațiunilor militare. Pentru piața europeană, episodul readuce în discuție dependența de furnizorii americani și interesul pentru dezvoltarea unor alternative.