Trump neagă că a ordonat restricțiile Starlink în Ucraina. Kievul reclamă misiuni militare afectate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 11:22

Președintele american Donald Trump susține că nu a dispus limitarea serviciilor de comunicații prin satelit folosite de armata ucraineană. Declarația vine după ce autoritățile de la Kiev au acuzat introducerea unor restricții fără avertisment asupra sistemului Starshield, serviciul militar asociat rețelei Starlink a SpaceX. Oficialii ucraineni spun că măsurile au perturbat operațiuni pe front.

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