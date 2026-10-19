Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea extinde într-o altă țară: „Un risc foarte real”

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat luni că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea depăși granițele celor două țări, inclusiv în urma unor incidente cu drone sau a unor operațiuni de sabotaj eșuate. Oficialul american a cerut concentrarea eforturilor asupra încheierii conflictului și a respins afirmațiile privind o întrerupere a schimbului de informații dintre Washington și Kiev.
Marco Rubio: dronele și operațiunile de sabotaj pot duce la extinderea conflictului
Aflat la Samarkand, în Uzbekistan, șeful diplomației americane a vorbit despre pericolul ca incidentele provocate de război să afecteze și alte state. Printre situațiile menționate se numără dronele deviate de sistemele de război electronic, care pot ajunge pe teritoriul unor țări vecine.
„Nu vedem nimic bun ieşind din acest război. Vedem numeroase dezavantaje, inclusiv riscul foarte real de escaladare şi extindere într-o altă ţară din cauza unui atac de sabotaj eşuat, din cauza dronelor care sunt lovite de războiul electronic şi ajung să zboare într-o ţară vecină”, a avertizat Marco Rubio.
Oficialul american a ajuns duminică seară la Samarkand pentru discuții în formatul C5+1. Acesta reunește Statele Unite și cinci țări din Asia Centrală: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.
Washingtonul neagă o pauză în schimbul de informații cu Ucraina
Marco Rubio a respins și declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia Statele Unite ar fi reluat furnizarea de informații către Kiev după o întrerupere.
„Nu ştiu de unde scoate toate acestea sau de ce le împărtăşeşte presei. Ar trebui să îl întrebaţi. Nu a existat nicio pauză”, a declarat secretarul de stat american.
Rubio i-a cerut liderului de la Kiev să își îndrepte atenția către încheierea conflictului.
„Pe ceea ce trebuie să se concentreze (...) este să pună capăt războiului”, a afirmat acesta.
Potrivit Reuters, șeful diplomației americane le-a transmis jurnaliștilor prezenți la Samarkand că atât Ucraina, cât și Rusia ar trebui să urmărească oprirea războiului.
Ce spune Rubio despre o posibilă întâlnire Trump–Putin–Xi
Întrebat despre perspectiva unor negocieri între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, Marco Rubio a confirmat că au existat discuții privind organizarea unei întâlniri. El nu a anunțat însă o decizie finală.
„Nu ştiu dacă s-a stabilit definitiv, dar preşedintele a fost clar. Ar vrea ca războiul dintre Ucraina şi Rusia să se încheie”, a declarat oficialul american.
Două drone au fost doborâte în spațiul aerian al României
Avertismentul privind riscul extinderii conflictului vine după un incident produs sâmbătă seară, când două drone au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după ce radarele au identificat un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică că dronele zburau cu aproximativ 450 km/h.
„Este pentru prima dată când astfel de drone, cel mai probabil de proveniență rusească, sunt doborâte în România”, a precizat acesta.