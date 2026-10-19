Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea extinde într-o altă țară: „Un risc foarte real”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 10:22

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat luni că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea depăși granițele celor două țări, inclusiv în urma unor incidente cu drone sau a unor operațiuni de sabotaj eșuate. Oficialul american a cerut concentrarea eforturilor asupra încheierii conflictului și a respins afirmațiile privind o întrerupere a schimbului de informații dintre Washington și Kiev.

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