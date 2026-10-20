Franța impune restricții de circulație în mai multe orașe, după protestele violente. Autoritățile nu excud declararea stării de urgență

Autoritățile franceze au impus restricții parțiale de circulație pe timpul nopții în mai multe orașe, inclusiv în anumite zone din Paris, după ce guvernul a recunoscut că poliția a „pierdut controlul” în timpul protestelor violente din weekend. Premierul Sebastien Lecornu a anunțat că executivul este hotărât să restabilească ordinea publică, iar autoritățile nu exclud declararea stării de urgență dacă situația o va impune. În paralel, președintele Emmanuel Macron a cerut o evaluare completă a măsurilor de securitate și adoptarea unor noi metode de intervenție, relatează The Guardian.
Biroul premierului a anunțat că restricțiile de circulație vor fi aplicate între orele 20:00 și 06:00, în nopțile de luni și marți, în patru orașe din nordul Franței, printre care Lille.
În Paris, poliția a impus restricții încă de luni noaptea, de la ora 23:00, și până marți, la ora 06:00, în două zone: Place de la République, unde au avut loc revolte sâmbătă, și în cartierul comercial Les Halles, vizat de jafuri. Potrivit unui comunicat al poliției, în cele două zone sunt interzise adunările publice și manifestațiile, iar accesul și staționarea sunt interzise pe durata aplicării măsurilor, scriu jurnaliștii de la The Guardian.
Premierul Franței nu exclude declararea stării de urgență
După o reuniune de urgență a cabinetului, desfășurată luni, Sebastien Lecornu a declarat că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică” și a cerut impunerea unor restricții de circulație „locale și parțiale”, dacă situația o va impune. Premierul a precizat că nu se pune problema instituirii unei interdicții totale de circulație pentru orașe întregi.
Lecornu a afirmat că autoritățile ar putea declara starea de urgență dacă acest lucru va fi considerat necesar, dar a apreciat că, în etapa actuală, restricțiile parțiale sunt „mai potrivite”. În Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, autoritățile au anunțat separat interzicerea tuturor adunărilor publice și manifestațiilor pentru ziua de luni.
Între timp, sindicatele franceze au convocat o nouă rundă de greve și manifestații pentru 5 noiembrie.
Ministrul de Interne recunoaște că poliția a „pierdut controlul”
Măsurile au fost anunțate după ce ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a recunoscut că poliția a „pierdut controlul” în unele orașe în timpul protestelor de sâmbătă.
Oficialul a declarat că pregătirile pentru manifestații au fost afectate de o „lipsă de anticipare” și a admis că, în anumite situații, efectivele de poliție au fost insuficiente pentru a face față persoanelor violente și celor care au jefuit magazine la marginea demonstrațiilor.
Potrivit lui Nunez, informațiile serviciilor de informații indicau că aproximativ 200.000 de persoane urmau să participe la manifestații în întreaga țară. În realitate, numărul participanților a depășit 500.000.
Macron a refuzat demisia ministrului de Interne
Laurent Nunez a declarat că și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel Macron, deoarece se considera „responsabil pentru tot ceea ce s-a întâmplat”.
Macron a refuzat demisia și i-a cerut ministrului să ia toate măsurile necesare pentru a asigura transparența în privința deficiențelor de planificare și a problemelor legate de informațiile disponibile înaintea protestelor.
Liderul de la Elysee a solicitat, de asemenea, o evaluare completă a măsurilor de securitate și adoptarea unor „noi metode operaționale” pentru a pune capăt violențelor.
Protestele au loc înaintea alegerilor prezidențiale
Tulburările vin după săptămâni de manifestații ale elevilor de liceu, marcate de confruntări uneori violente cu poliția.
Situația tensionată afectează Franța cu șase luni înaintea alegerilor prezidențiale și în contextul intensificării presiunilor economice. Autoritățile încearcă acum să limiteze riscul unor noi violențe prin restricții locale de circulație și prin revizuirea măsurilor de securitate aplicate în timpul manifestațiilor.