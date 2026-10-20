Franța impune restricții de circulație în mai multe orașe, după protestele violente. Autoritățile nu excud declararea stării de urgență

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 08:31

Autoritățile franceze au impus restricții parțiale de circulație pe timpul nopții în mai multe orașe, inclusiv în anumite zone din Paris, după ce guvernul a recunoscut că poliția a „pierdut controlul” în timpul protestelor violente din weekend. Premierul Sebastien Lecornu a anunțat că executivul este hotărât să restabilească ordinea publică, iar autoritățile nu exclud declararea stării de urgență dacă situația o va impune. În paralel, președintele Emmanuel Macron a cerut o evaluare completă a măsurilor de securitate și adoptarea unor noi metode de intervenție, relatează The Guardian.

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