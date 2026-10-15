Bulgaria și Ungaria, frână pentru Ucraina în negocierile cu UE. Ce se schimbă pentru Republica Moldova

Referirea la deschiderea „cât mai curând posibil” a unor noi etape din negocierile de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană a fost eliminată dintr-un proiect al concluziilor summitului de la Bruxelles. Modificarea ar fi fost cerută de Bulgaria și Ungaria și apare și în pasajul dedicat Republicii Moldova.
Schimbarea privește formularea unui document aflat încă în negociere, nu o decizie finală de suspendare sau de oprire a parcursului european al Kievului. Proiectul concluziilor este pregătit de reprezentanții celor 27 de state membre și poate fi modificat până la încheierea reuniunii.
Ce s-a schimbat în proiectul concluziilor summitului UE
Potrivit Kyiv Independent, versiunea documentului datată 13 octombrie arăta că liderii europeni așteaptă deschiderea tuturor clusterelor de negociere rămase „cât mai curând posibil”, cu respectarea abordării bazate pe merite.
În proiectul din 14 octombrie, expresia referitoare la rapiditatea deschiderii acestor etape nu mai apare, relatează publicația.
Clusterele grupează domeniile în care o țară candidată trebuie să îndeplinească cerințele europene și să realizeze reforme înainte de aderare. Conform sursei citate, două astfel de clustere pentru Ucraina au fost deblocate la 13 octombrie, iar deschiderea ultimelor două este așteptată în decembrie.
Eliminarea formulării nu echivalează, în sine, cu blocarea negocierilor, dar reduce accentul pus în document pe avansarea rapidă a acestora.
Bulgaria și Ungaria ar fi solicitat modificarea
Trei diplomați europeni au declarat pentru Kyiv Independent că Bulgaria și Ungaria au insistat pentru eliminarea expresiei „cât mai curând posibil”.
Argumentul invocat ar fi fost păstrarea unei formulări similare celei convenite în iunie. Potrivit publicației, la acel moment, premierul ungar Péter Magyar obținuse eliminarea unei referiri la aderarea cât mai rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Kyiv Independent remarcă faptul că noua solicitare vine în condițiile în care disputa bilaterală privind drepturile minorităților dintre Ungaria și Ucraina ar fi fost soluționată. Totodată, publicația precizează că nu sunt cunoscute public obiecții față de deschiderea ultimelor două clustere de negociere.
Republica Moldova ar putea avansa separat de Ucraina
Modificarea apare și în secțiunea proiectului de concluzii referitoare la Republica Moldova, al cărei parcurs a fost legat de cel al Ucrainei în privința deschiderii clusterelor de negociere.
În paralel, surse diplomatice europene citate de publicația Rapporteur susțin că este luată în calcul posibilitatea ca Republica Moldova să avanseze separat în negocierile de aderare.
Unul dintre diplomații citați a exprimat îndoieli puternice privind perspectiva aderării Ucrainei până la sfârșitul deceniului. Acesta a susținut că sprijinul pentru Kiev ar trebui să includă alte direcții, precum susținerea militară și apropierea de NATO.
Un alt diplomat a argumentat că eventualele dificultăți întâmpinate de Ucraina nu ar trebui să împiedice progresul Chișinăului.
„Nu ar fi corect” ca Republica Moldova „să fie trasă înapoi” dacă Ucraina nu avansează în negocieri, a declarat acesta pentru Rapporteur.
Declarațiile reflectă pozițiile unor surse diplomatice, nu o decizie oficială a Uniunii Europene privind separarea parcursului celor două țări.