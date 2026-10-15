Bulgaria și Ungaria, frână pentru Ucraina în negocierile cu UE. Ce se schimbă pentru Republica Moldova

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 11:44

Referirea la deschiderea „cât mai curând posibil” a unor noi etape din negocierile de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană a fost eliminată dintr-un proiect al concluziilor summitului de la Bruxelles. Modificarea ar fi fost cerută de Bulgaria și Ungaria și apare și în pasajul dedicat Republicii Moldova.

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