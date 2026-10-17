Au ieșit din sală când ministrul rus a început să vorbească. Protest al delegaților europeni la FMI

Mai multe delegații, inclusiv reprezentanți ai unor state europene, au ieșit sâmbătă din sala în care se desfășura reuniunea Comitetului Monetar și Financiar Internațional (IMFC), în momentul în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, și-a început intervenția.
Incidentul s-a produs la Bangkok, în timpul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, într-un context marcat de divergențe privind participarea Rusiei la discuțiile economice internaționale.
Reprezentanții a șapte țări europene, printre cei care au ieșit din sală
Un oficial prezent la reuniune a declarat că aproape 12 delegați au părăsit sala atunci când Siluanov a început să vorbească în limba rusă. O altă sursă a precizat că printre cei care au ieșit s-au aflat și reprezentanți ai Uniunii Europene.
Potrivit surselor citate de Reuters, gestului i s-au alăturat delegați din Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Lituania, Letonia și Estonia.
„Războiul din Ucraina reprezintă o amenințare existențială pentru noi, în Europa. Nu putem normaliza relațiile cu Rusia”, a explicat un diplomat european.
Comitetul Monetar și Financiar Internațional, principalul organism consultativ al FMI, este afectat de disensiuni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Aceste divergențe au împiedicat, în anii următori, adoptarea prin consens a unor declarații comune.
Participarea Rusiei la reuniunile internaționale provoacă noi dispute
Protestul delegaților a venit după ce Germania avertizase joi împotriva demersurilor de readucere a Rusiei în prim-planul diplomației internaționale. Poziția Berlinului a fost exprimată în contextul participării lui Anton Siluanov la reuniunea miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20.
Cu puțin peste o lună înainte, oficialul rus participase fizic la o reuniune G20 găzduită de Statele Unite la Asheville, în Carolina de Nord. Era prima sa prezență în persoană la o astfel de întâlnire de la declanșarea invaziei.
Washingtonul susține continuarea discuțiilor cu Moscova, în pofida rezervelor exprimate de europeni. Erin Browne, subsecretar al Trezoreriei SUA, a declarat joi pentru Reuters că administrația americană, care deține președinția G20, sprijină participarea Rusiei.
„Considerăm că, dacă vrem să rezolvăm o criză, este esențial să existe un dialog deschis. Nu poate exista dialog și nici soluționarea unui conflict dacă părțile nu discută între ele”, a afirmat Browne.
Divergențe între Washington și Kiev privind războiul din Ucraina
Disputa de la reuniunea FMI se suprapune unor noi tensiuni în relația dintre Statele Unite și Ucraina.
Prezent vineri la un summit al Uniunii Europene, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul privind motorina încheiat de Donald Trump cu Rusia. Totodată, liderul de la Kiev a salutat perspectiva unei implicări mai ample a aliaților europeni în negocierile de pace.
Liderii europeni și-au reiterat sprijinul pentru Zelenski după ce Trump a calificat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești drept „o rușine”.
Discuțiile au loc în condițiile intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, dar și ale îngrijorărilor că Washingtonul ar putea restrânge schimbul de informații și ajutorul militar pentru Kiev.