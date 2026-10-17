Au ieșit din sală când ministrul rus a început să vorbească. Protest al delegaților europeni la FMI

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 12:49

Mai multe delegații, inclusiv reprezentanți ai unor state europene, au ieșit sâmbătă din sala în care se desfășura reuniunea Comitetului Monetar și Financiar Internațional (IMFC), în momentul în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, și-a început intervenția.

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