Atac rusesc asupra Kievului: o femeie a murit. O stație de metrou și un bloc de 25 de etaje, vizate

O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un nou atac rusesc asupra Kievului, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko. Printre obiectivele vizate se numără o stație de metrou, un imobil rezidențial cu 25 de etaje și o unitate medicală.
Explozii în Kiev. Mai multe clădiri au fost vizate
Vitali Klitschko a transmis pe Telegram că atacul a vizat atât clădiri rezidențiale, cât și imobile cu alte destinații. Primarul a raportat decesul unei femei și rănirea altor trei persoane.
O stație de metrou și o clădire de locuințe cu 25 de etaje se află printre obiectivele menționate de autoritățile locale. De asemenea, a fost vizată o unitate medicală. Un martor citat de agenția Reuters a relatat că a auzit explozii în oraș.
SUA au reluat furnizarea unor informații pentru apărarea Ucrainei
În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în weekend că Statele Unite au reluat, după o scurtă întrerupere, transmiterea unor informații esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor rusești cu rachete.
Potrivit liderului de la Kiev, aceste date sunt importante pentru avertizarea asupra rachetelor de mare viteză lansate de Rusia în valuri.
Discuții cu emisarii americani despre încheierea războiului
Zelenski a discutat și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după vizita acestora la Kiev din această lună.
Contactele au loc în contextul eforturilor administrației americane de a media un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia prin invadarea Ucrainei în 2022.