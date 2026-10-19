Atac rusesc asupra Kievului: o femeie a murit. O stație de metrou și un bloc de 25 de etaje, vizate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 08:36

O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite într-un nou atac rusesc asupra Kievului, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko. Printre obiectivele vizate se numără o stație de metrou, un imobil rezidențial cu 25 de etaje și o unitate medicală.

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