TNF 2026: Cele mai performante companii din România asigură locuri de muncă pentru peste 1,37 milioane de salariați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 11:05

Cele 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026 angajează 1.373.720 de salariați, respectiv o treime (33,63%) din cei 4.084.793 de salariați ai tuturor companiilor care și-au depus situațiile financiare pentru anul 2025.

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