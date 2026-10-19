Se anunță un nou val de scumpiri la alimente! Prețurile ar putea crește puternic și în 2027. Avertismentul economiștilor

Un nou val de scumpiri la alimente ar putea lovi în următoarele luni, iar creșterile de prețuri riscă să continue pe tot parcursul anului 2027. Economiștii și organizațiile internaționale avertizează că grâul, orezul, zahărul și alte produse de bază s-au scumpit deja puternic, iar situația s-ar putea agrava. Războaiele, seceta și costurile tot mai mari ale transportului pun presiune pe piața alimentară, iar efectele ar putea ajunge treptat în prețurile plătite de consumatori.
Grâul s-a scumpit cu peste 30%, iar orezul cu până la 13%
Potrivit Reuters, prețul grâului a crescut cu peste 30% în 2026, în timp ce orezul s-a scumpit cu 10-13% în principalele țări exportatoare din Asia. Una dintre cauze este războiul din regiunea Mării Negre, unde atacurile asupra infrastructurii folosite pentru transportul cerealelor au afectat livrările. Din acest motiv, mari importatori precum Egiptul și Indonezia au fost nevoiți să caute alți furnizori, într-o perioadă în care și costurile transportului sunt tot mai ridicate, conform Reuters.
În același timp, problemele de securitate din Marea Roșie obligă navele comerciale să aleagă rute mai lungi, ocolind Africa. Pe anumite trasee, inclusiv între Marea Neagră și Asia de Sud-Est, transportul maritim s-a scumpit cu aproximativ 50%. La toate acestea se adaugă războiul dintre SUA, Israel și Iran, care a dus la creșterea prețurilor combustibililor și a afectat exporturile de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz. Seceta asociată fenomenului El Niño pune și ea probleme agricultorilor din India și Asia de Sud-Est.
Prețurile alimentelor au crescut puternic în mai multe țări
Efectele acestor probleme se văd deja în magazinele din mai multe țări. În Egipt, pâinea nesubvenționată s-a scumpit cu aproximativ 25% față de luna iulie, iar în Emiratele Arabe Unite prețul uleiului alimentar a crescut cu aproximativ 40%. În Indonezia, orezul a ajuns la prețuri record, în timp ce în India zahărul a atins cel mai ridicat nivel din istorie, după ce producția a fost afectată de cel mai slab muson din ultimii zece ani.
Datele Băncii Mondiale arată că, în trimestrul încheiat în septembrie, prețurile alimentelor au crescut mai repede decât inflația generală în 22% dintre cele 150 de țări analizate. În trimestrul anterior, procentul era de 14%. Totodată, indicele global al prețurilor alimentelor, calculat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), a ajuns în septembrie la 136 de puncte, cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2022.
De ce alimentele s-ar putea scumpi și mai mult în 2027
Economiștii avertizează că scumpirile ar putea deveni și mai puternice spre sfârșitul acestui an și la începutul lui 2027. Maximo Torero, economistul-șef al FAO, estimează că efectele problemelor actuale se vor resimți mai puternic în această perioadă și ar putea continua pe tot parcursul anului viitor. Un motiv este faptul că rezervele de cereale, care au ajutat la menținerea prețurilor în ultimii ani, încep să se reducă.
În plus, marii importatori din Orientul Mijlociu și Africa ar putea reveni în următoarele luni pe piețele internaționale pentru a-și reface stocurile. Alexander Karavaytsev, economist la International Grains Council, avertizează că această creștere a cererii ar putea pune și mai multă presiune pe prețuri. În același timp, producătorii alimentari încep să își reînnoiască contractele pentru materiile prime la costuri mai mari, care s-ar putea reflecta treptat în prețurile de la raft.
Potrivit companiei Kpler, importurile de grâu ale Indoneziei au scăzut cu 41% în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, ajungând la 491.000 de tone. Economiștii avertizează că situația s-ar putea complica și mai mult dacă unele țări producătoare vor decide să limiteze exporturile de alimente, ceea ce ar reduce cantitățile disponibile pe piața internațională și ar putea duce la noi scumpiri.