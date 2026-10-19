Se anunță un nou val de scumpiri la alimente! Prețurile ar putea crește puternic și în 2027. Avertismentul economiștilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 13:44

Un nou val de scumpiri la alimente ar putea lovi în următoarele luni, iar creșterile de prețuri riscă să continue pe tot parcursul anului 2027. Economiștii și organizațiile internaționale avertizează că grâul, orezul, zahărul și alte produse de bază s-au scumpit deja puternic, iar situația s-ar putea agrava. Războaiele, seceta și costurile tot mai mari ale transportului pun presiune pe piața alimentară, iar efectele ar putea ajunge treptat în prețurile plătite de consumatori.

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