A fost câștigat marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei! Cât a costat biletul norocos

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 09:39

Un bilet la Joker cumpărat cu aproape 1.000 de lei i-a adus unui jucător un câștig uriaș, de peste 10 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,87 milioane de euro. Marele premiu a fost câștigat la tragerea de duminică, 18 octombrie 2026, iar biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro. Anunțul a fost făcut de Loteria Română, care a oferit și detalii despre modul în care a fost completat biletul câștigător.

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