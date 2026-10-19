A fost câștigat marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei! Cât a costat biletul norocos

Un bilet la Joker cumpărat cu aproape 1.000 de lei i-a adus unui jucător un câștig uriaș, de peste 10 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,87 milioane de euro. Marele premiu a fost câștigat la tragerea de duminică, 18 octombrie 2026, iar biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro. Anunțul a fost făcut de Loteria Română, care a oferit și detalii despre modul în care a fost completat biletul câștigător.
Cum a fost completat biletul Joker care a adus peste 10 milioane de lei
Câștigătorul nu a jucat o singură variantă, ci a ales mai multe combinații. Potrivit Loteriei Române, biletul a fost completat folosind schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B. În total, au fost jucate 123 de variante la Joker, la care s-a adăugat și o variantă la Noroc Plus. Pentru toate acestea, jucătorul a plătit 987,50 de lei, iar una dintre combinațiile alese i-a adus premiul de categoria I.
Acesta este al treilea mare premiu câștigat la Joker de la începutul anului 2026. Ultima dată, cineva reușise să ghicească numerele câștigătoare pe 14 iunie, când premiul de categoria I a fost în valoare de 3.565.252,21 lei. De această dată, suma este mult mai mare, depășind 10 milioane de lei.
Cât timp are câștigătorul pentru a ridica premiul de la Loteria Română
Persoana care a câștigat marele premiu nu trebuie să își revendice banii imediat, însă are un termen-limită pe care trebuie să îl respecte. Potrivit regulamentului Loteriei Române, câștigătorii au la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a solicita plata premiului.
În cazul biletului câștigător de duminică, 18 octombrie, termenul începe să curgă de la această dată. Dacă premiul nu este revendicat în intervalul prevăzut de regulament, câștigătorul pierde dreptul de a încasa suma.