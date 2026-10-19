Iranul amenință cu un nou război împotriva SUA! Bazele militare americane din Europa ar putea deveni ținte

Iranul amenință cu un nou război împotriva Statelor Unite și avertizează că viitoarele atacuri ar putea ajunge inclusiv în Europa. Oficialii militari de la Teheran susțin că au strâns cantități importante de armament și că sunt pregătiți pentru un conflict de lungă durată. Printre posibilele ținte se numără bazele militare americane, centrele de date pentru inteligență artificială, cablurile submarine de internet și infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. Avertismentele vin în timp ce Washingtonul analizează noi operațiuni militare împotriva Iranului.
În ultimele săptămâni, comandanții militari iranieni au transmis tot mai multe avertismente la adresa administrației Donald Trump, încercând să descurajeze reluarea atacurilor începute în februarie. Potrivit CNN, reprezentanții Teheranului susțin că armata iraniană dispune de capacități militare pe care nu le-a folosit în confruntările anterioare. În acest context, sunt luate în calcul și posibile atacuri asupra bazelor americane din Europa, dacă tensiunile dintre cele două țări se vor agrava.
Oficialul iranian a insistat că Teheranul este pregătit pentru o confruntare mult mai lungă, iar amenințările sale vin într-un moment în care conflictul cu Statele Unite rămâne departe de a fi rezolvat. La aproape nouă luni de la începutul operațiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului, cele două tabere prezintă diferit rezultatele confruntărilor. Washingtonul susține că a provocat pierderi importante capacităților militare iraniene, în timp ce Teheranul consideră că menținerea regimului la putere reprezintă o victorie.
Bazele americane din Europa, printre posibilele ținte ale Iranului
Potrivit CNN, armata americană a pregătit noi planuri pentru atacarea infrastructurii energetice și a instalațiilor nucleare din Iran, în cazul în care Donald Trump decide reluarea bombardamentelor. Printre armele luate în calcul se află și bomba GBU-43/B, cunoscută drept „mama tuturor bombelor”, cea mai puternică bombă convențională din arsenalul Statelor Unite. Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie oficială privind lansarea unei noi operațiuni.
De cealaltă parte, Iranul ia în calcul o abordare militară mai ofensivă, inclusiv posibilitatea unor atacuri preventive. Farzin Nadimi, cercetător la Washington Institute, avertizează că o escaladare majoră ar putea aduce în raza atacurilor iraniene inclusiv instalații militare americane din Europa. Printre obiectivele menționate de expert se află bazele aeriene folosite de Statele Unite în Marea Britanie și complexul militar Ramstein din Germania, cea mai mare instalație militară americană din afara teritoriului SUA, conform CNN.
Totuși, specialistul atrage atenția că atacarea unor baze din Europa ar reprezenta o escaladare extremă a conflictului și nu este un scenariu inevitabil. Îngrijorările au crescut după ce Statele Unite și-au retras recent bombardierele cu rază lungă de acțiune staționate în Marea Britanie, în urma unei amenințări nespecificate. În plus, autoritățile britanice au arestat mai multe persoane suspectate de implicare într-un presupus complot iranian care ar fi vizat o bază aeriană folosită de militarii americani.
Iranul amenință că va distruge centre de date, cabluri submarine și instalații energetice
Teheranul avertizează că o nouă confruntare cu Statele Unite ar putea avea consecințe mult mai grave decât atacurile precedente. Oficialii iranieni susțin că nu ar fi vizate doar obiective militare, ci și infrastructuri esențiale pentru economie și comunicații. Mohsen Rezaei, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a transmis că instalațiile americane din regiune ar putea deveni ținte dacă Washingtonul reia operațiunile militare.
Ali Vaez, expert al International Crisis Group, consideră că aceste amenințări au rolul de a descuraja Statele Unite să lanseze noi atacuri. Totuși, el avertizează că mesajele transmise de Teheran ar putea avea efectul opus și ar putea duce la o escaladare a conflictului.
Teama unui nou război crește în Orientul Mijlociu
În Emiratele Arabe Unite, autoritățile susțin că sunt mai bine pregătite pentru eventualitatea reluării atacurilor iraniene. Ali Al-Nuaimi, oficial din cadrul Consiliului Național Federal al Emiratelor, a declarat că țara sa nu își dorește un nou conflict, dar că și-a întărit capacitatea de a răspunde unor eventuale amenințări. În Iran, oamenii trăiesc cu teama că bombardamentele ar putea începe din nou. Un locuitor din Teheran, în vârstă de 70 de ani, a povestit pentru CNN că și-a pregătit deja provizii de apă și baterii externe, pentru a face față unei eventuale reluări a atacurilor.