Iranul amenință cu un nou război împotriva SUA! Bazele militare americane din Europa ar putea deveni ținte

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 12:59

Iranul amenință cu un nou război împotriva Statelor Unite și avertizează că viitoarele atacuri ar putea ajunge inclusiv în Europa. Oficialii militari de la Teheran susțin că au strâns cantități importante de armament și că sunt pregătiți pentru un conflict de lungă durată. Printre posibilele ținte se numără bazele militare americane, centrele de date pentru inteligență artificială, cablurile submarine de internet și infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. Avertismentele vin în timp ce Washingtonul analizează noi operațiuni militare împotriva Iranului.

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