Tot mai puțini români aleg să meargă cu trenul: Scădere de 5,8% în trimestrul II a numărului de pasageri

Românii se îndepărtează tot mai mult de gările din țară, însă calea ferată rămâne la mare căutare pentru mediul de afaceri. În al doilea trimestru din 2026, numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut la 15,5 milioane — o reducere de 5,8% față de perioada similară a anului trecut —, în timp ce viteza medie a garniturilor de persoane a continuat să coboare. În mod paradoxal, sectorul feroviar de marfă a bătut pasul înainte, înregistrând un salt important de peste 9% la volumul mărfurilor transportate.
Paradox pe șine în al doilea trimestru din 2026: în timp ce tot mai puțini pasageri aleg să călătorească cu trenul, sectorul feroviar de marfă dă semne puternice de redresare. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată o diferență clară între declinul din transportul de călători și dinamica pozitivă a traficului de mărfuri.
Declin la transportul de persoane: Peste 15 milioane de călători, dar mai puțini decât anul trecut
În perioada aprilie - iunie 2026, aproape 15,5 milioane de pasageri au circulat pe rețeaua feroviară, cifră ce marchează o scădere cu 5,8% față de al doilea trimestru din 2025. Scăderea se reflectă direct și în indicatorul parcursului pasagerilor, care s-a diminuat cu 7,6%.
Căutând structura călătoriilor:
Trafic național: 15,43 milioane de persoane au circulat în interiorul țării.
Trafic internațional: Doar 61.000 de pasageri au ales trenul pentru curse externe.
Viteza medie comercială a trenurilor de persoane a continuat să scadă ușor (-0,8%), confirmând întârzierile și dificultățile de infrastructură care îndepărtează călătorii de gările din România.
Bilanț surprinzător la marfă: Creștere de 9,3% a volumelor transportate
Dacă trenurile de pasageri pierd teren, garniturile de marfă câștigă viteza de producție. Volumul total al mărfurilor transportate pe cale ferată a atins 9,78 milioane de tone, în creştere cu 9,3% față de T2 2025. Aproape 80% din această cantitate a fost vehiculată în cadrul transporturilor interne.
Ce produse circulă pe șinele din România?
Cocs și produse rafinate din petrol: 25,5% din totalul mărfurilor.
Alte categorii de mărfuri: 15,2%.
Ce funcționează și ce scârțâie în flota feroviară
Datele INS scot la iveală o evoluție mixtă a indicatorilor tehnico-economici ai CFR și ai operatorilor privați:
Bilă albă (Indicatori pe plus):
Intrări din străinătate: Numărul vagoanelor încărcate intrate în țară a explodat cu +61,9%.
Timpul mediu de rulaj: A crescut cu 42,6% la vagoanele de marfă.
Mobilitatea automotoarelor: Rulajul a urcat cu 14,0%.
Viteza la marfă: Viteza medie comercială a trenurilor de marfă a crescut cu 5,8%.
Bilă neagră (Indicatori pe minus):
Eficiența locomotivelor: Parcursul mediu zilnic al locomotivelor de marfă a scăzut cu 11,7%.
Încărcătura per tren: Greutatea medie brută a garniturilor de marfă a scăzut cu 6,5%, iar încărcătura medie statică pe osie s-a redus cu 5,8%.