România aruncă anual 130 kg de mâncare pe locuitor. Cum stăm față de vecini la risipa alimentară

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 11:28

România înregistrează o risipă alimentară estimată la 130 de kilograme pe locuitor pe an, peste nivelurile indicate pentru toate țările vecine, potrivit datelor ONU citate de Al Jazeera. Cifrele evidențiază amploarea unui fenomen care afectează atât bugetele gospodăriilor, cât și mediul, într-o lume în care sute de milioane de oameni suferă de foame.

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