România, pregătită pentru iarnă în privința gazelor naturale, însă prețurile ridicate provoacă îngrijorare

Publicat 12 oct. 2026, 12:58 Actualizat 12 oct. 2026, 13:57

Depozitele de gaze din România au depășit pragul de 80% și sunt peste media europeană, asigurând necesarul pentru consumatorii casnici și sistemele de încălzire centralizată, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Forumul Gazelor Naturale.

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