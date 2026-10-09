Plan de 17,89 miliarde de lei pentru transportul din jurul Capitalei. Aproape 400 de kilometri de cale ferată intră în modernizare

Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie, indicatorii tehnico-economici ai unui proiect amplu de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Capitalei. Investiția se ridică la 17,89 miliarde de lei și vizează o rețea de 398 de kilometri de cale ferată.
Lucrările sunt estimate să dureze 60 de luni, adică cinci ani. Proiectul urmărește atât îmbunătățirea transportului feroviar de călători și de marfă, cât și conectarea mai bună a trenurilor cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
Ce urmărește investiția de aproape 18 miliarde de lei
Potrivit comunicatului transmis de Biroul de presă al Guvernului, modernizarea infrastructurii feroviare din jurul Bucureștiului ar urma să reducă timpul necesar trenurilor de marfă pentru traversarea centurii feroviare a Capitalei.
Proiectul vizează și creșterea capacității de transport, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite atât călătorilor, cât și operatorilor de transport de marfă.
„Proiectul va contribui la reducerea timpilor de traversare a centurii feroviare a Bucureștiului de către trenurile de marfă, creșterea capacității de transport și îmbunătățirea serviciilor pentru călători și operatorii de marfă”, precizează sursa citată.
Trenurile, conectate mai bine cu metroul, tramvaiul și aeroportul
Un alt obiectiv al investiției este îmbunătățirea legăturilor dintre transportul feroviar și celelalte mijloace de transport din zona Capitalei. Proiectul include conectivitatea cu rețelele de metrou și tramvai, transportul rutier și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
Modernizarea este prezentată de Guvern drept o măsură care ar putea sprijini mobilitatea regională și urbană durabilă, prin încurajarea transportului public și a soluțiilor cu emisii reduse.
De unde vor veni banii pentru modernizarea căii ferate
Investiția, estimată la 17,89 miliarde de lei, va fi finanțată din mai multe surse. Printre acestea se numără fondurile externe nerambursabile alocate prin Programul Transport 2021-2027 și bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Proiectul va putea beneficia și de alte surse de finanțare constituite în condițiile legii. Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 60 de luni.