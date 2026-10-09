Plan de 17,89 miliarde de lei pentru transportul din jurul Capitalei. Aproape 400 de kilometri de cale ferată intră în modernizare

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 9 oct. 2026, 18:30

Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie, indicatorii tehnico-economici ai unui proiect amplu de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Capitalei. Investiția se ridică la 17,89 miliarde de lei și vizează o rețea de 398 de kilometri de cale ferată.

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