Patriarhia Română intră în dezbaterea privind drogurile. Mesaj pentru autorități despre legea care ar putea schimba pedepsele
Patriarhia Română. Foto: Profimedia
Patriarhia Română transmite un mesaj în contextul dezbaterilor privind proiectul de lege referitor la dezincriminarea unor fapte legate de deținerea de droguri pentru consum propriu.
Într-un comunicat transmis joi, 8 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă Română afirmă că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să pună pe primul loc protejarea vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității.
Reprezentanții Patriarhiei spun că privesc cu îngrijorare proiectul de lege și atrag atenția în special asupra efectelor pe care o asemenea schimbare legislativă le-ar putea avea asupra copiilor și tinerilor.
Patriarhia cere responsabilitate în privința dezincriminării
Patriarhia Română susține că dezbaterea privind modificarea legislației referitoare la droguri trebuie să țină cont, înainte de toate, de protejarea vieții și a sănătății oamenilor.
Instituția religioasă afirmă că orice schimbare a legislației trebuie analizată din perspectiva efectelor asupra persoanei, familiei și comunității.
„Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române.
Copiii și tinerii, în centrul mesajului Bisericii
O atenție specială este acordată copiilor și tinerilor, despre care Patriarhia spune că se află într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale și de modele de viață sănătoasă.
În acest context, Biserica Ortodoxă Română avertizează că modificările legislative nu ar trebui să transmită ideea că folosirea drogurilor este un comportament obișnuit sau lipsit de consecințe.
„nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, subliniază Patriarhia Română.
Mesajul pune accent pe prevenirea consumului de droguri, educația tinerilor și rolul familiei, considerate prioritare în abordarea fenomenului.
Apel pentru fermitate față de traficanți
Patriarhia Română face, de asemenea, referire la persoanele care profită de vulnerabilitatea celor ajunși în situații dificile și sunt implicate în traficul de droguri.
Biserica atrage atenția asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin astfel de practici și consideră că societatea trebuie să reacționeze pentru a-i proteja în special pe copii și tineri.
Potrivit Patriarhiei, este necesară fermitate în fața acestor practici, astfel încât să fie împiedicată răspândirea unor comportamente care provoacă suferință la nivel individual, familial și comunitar.
Biserica vorbește despre sprijin pentru persoanele dependente
În comunicat este prezentată și perspectiva pastorală asupra persoanelor afectate de dependențe. Patriarhia Română susține că experiența Bisericii arată că problemele generate de adicții nu pot fi rezolvate prin izolarea sau stigmatizarea celor afectați.
În schimb, reprezentanții Bisericii pun accent pe compasiune și sprijinul acordat persoanelor care încearcă să se vindece de dependență.
„Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare”, se precizează în comunicat.
În același timp, Biserica Ortodoxă Română își reafirmă disponibilitatea de a sprijini persoanele afectate de adicții și familiile acestora.
Sprijinul menționat de Patriarhia Română include rugăciunea, consilierea pastorală și ajutorarea fraternă.
Ce le cere Patriarhia Română autorităților
În partea finală a comunicatului, Patriarhia Română își exprimă speranța că autoritățile publice și toate persoanele implicate în dezbaterea proiectului de lege vor avea în vedere o serie de obiective pe care le consideră prioritare.
„sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri” sunt enumerate de Patriarhia Română drept obiective care ar trebui să stea la baza dezbaterii inițiativei legislative.
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