Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. Ce se întâmplă cu ceasurile și de ce s-a luat decizia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 09:21

Ora oficială a lumii nu va mai fi corectată prin introducerea secundelor intercalate începând cu 20 mai 2027. Decizia a fost adoptată joi, 15 octombrie, la Versailles, de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM). Măsura urmărește să asigure continuitatea Timpului Universal Coordonat (UTC), standardul internațional de referință pentru măsurarea timpului.

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