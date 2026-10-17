Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. Ce se întâmplă cu ceasurile și de ce s-a luat decizia

Ora oficială a lumii nu va mai fi corectată prin introducerea secundelor intercalate începând cu 20 mai 2027. Decizia a fost adoptată joi, 15 octombrie, la Versailles, de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM). Măsura urmărește să asigure continuitatea Timpului Universal Coordonat (UTC), standardul internațional de referință pentru măsurarea timpului.
Schimbarea devansează un obiectiv stabilit în 2022, când fusese decisă modificarea regulilor până cel târziu în 2035. Accelerarea observată a rotației Pământului și perspectiva unei corecții fără precedent — eliminarea unei secunde din timpul oficial — au determinat specialiștii să susțină aplicarea noilor reguli mai devreme.
Ce este secunda intercalată și de ce a fost introdusă
Măsurarea timpului are două repere care nu evoluează perfect sincronizat: ceasurile atomice și rotația Pământului. În timp ce primele oferă o referință extrem de stabilă, viteza cu care planeta se rotește în jurul propriei axe prezintă variații. Secundele intercalate au fost folosite pentru a păstra o diferență foarte mică între UTC și timpul astronomic, potrivit Euronews.
Din 1972 au fost introduse 27 de asemenea secunde, cea mai recentă la sfârșitul anului 2016. La fiecare ajustare, un minut a avut, în mod excepțional, 61 de secunde.
Pentru populație, aceste intervenții sunt aproape imperceptibile. În schimb, pentru sistemele informatice și infrastructurile care depind de sincronizarea precisă, întreruperea continuității timpului poate crea dificultăți tehnice. Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a decis renunțarea la mecanismul actual.
De ce îi preocupă pe specialiști „secunda negativă”
Până acum, corecțiile au presupus adăugarea unei secunde. Însă perioadele în care Pământul se rotește mai repede au adus în discuție operațiunea inversă: scăderea unei secunde din UTC.
O astfel de ajustare, numită „secundă negativă”, nu a fost aplicată niciodată. Riscurile pe care le-ar putea crea pentru sistemele informatice au cântărit în propunerea de a trece la un timp oficial continuu începând din 2027, fără a mai aștepta termenul stabilit anterior.
Diferența față de timpul astronomic va putea ajunge la o oră
Rezoluția adoptată la cea de-a 28-a reuniune a CGPM stabilește un nou prag pentru diferența dintre timpul astronomic, desemnat UT1, și UTC: 3.600 de secunde, echivalentul unei ore. Noul interval va permite funcționarea continuă a UTC timp de mai multe secole.
Aceasta nu înseamnă că, pe 20 mai 2027, ceasurile vor fi mutate cu o oră. Schimbarea privește limita până la care cele două repere de timp se pot îndepărta treptat unul de celălalt, fără intervențiile periodice folosite până acum.
Aplicațiile care au nevoie de o legătură precisă cu rotația Pământului vor trebui să țină cont în continuare de diferența dintre timpul astronomic și UTC. Obiectivul noilor reguli este însă ca standardul internațional să rămână stabil și neîntrerupt pentru infrastructurile care îl folosesc.