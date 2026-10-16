Ministrul Educației propune protecție penală specială pentru profesori, după agresiunea de la o școală din Timișoara

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține introducerea unei protecții penale speciale pentru profesorii amenințați sau agresați, alături de asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate rapid. Mesajul vine după agresarea unui profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara, caz în care, potrivit ministrului, două persoane au fost arestate preventiv.
Mihai Dimian afirmă că întărirea disciplinei și a exigenței la ore trebuie însoțită de măsuri pentru protejarea cadrelor didactice împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor care le împiedică să își îndeplinească responsabilitățile profesionale.
„Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor, să evalueze corect și să intervină atunci când comportamentul unui elev afectează desfășurarea orei, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a transmis ministrul.
Ce măsuri propune Mihai Dimian pentru protejarea profesorilor
Ministrul Educației a prezentat trei direcții în care consideră necesară completarea cadrului legal. Propunerile vizează atât protecția profesorilor în fața agresiunilor, cât și sprijinul acordat după producerea unor astfel de incidente:
Introducerea unei protecții penale speciale explicite pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea.
Acordarea promptă de asistență juridică finanțată și sprijin psihologic pentru profesorii amenințați sau agresați, fără a aștepta finalizarea procesului.
Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului direct cu profesorul pentru persoanele care prezintă un risc, prin decizii motivate și care pot fi contestate.
Aceste măsuri sunt prezentate de ministru drept direcții pentru completarea legislației, nu ca prevederi deja intrate în vigoare.
Mihai Dimian precizează că a susținut consolidarea statutului și a autorității profesorilor atât în propunerea de program de guvernare, cât și în cadrul audierilor din Parlament.
Reacția ministrului după agresarea profesorului din Timișoara
Ministrul a condamnat agresiunea asupra cadrului didactic de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara și a salutat intervenția autorităților judiciare.
Potrivit informațiilor prezentate de Mihai Dimian, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 39 de ani și pentru 20 de zile a unui minor de 16 ani, cercetați în acest dosar.
„Vinovăția și pedepsele vor fi stabilite de instanță, potrivit legii”, a subliniat ministrul.
În mesajul său, acesta a amintit că tulburarea ordinii și liniștii publice prin violențe poate fi sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani, iar anumite condiții agravante pot conduce la majorarea pedepsei. Pentru minori se aplică regimul distinct al măsurilor educative, a precizat Dimian.
Ministerul anunță sprijin pentru cadrul didactic agresat
Ministerul Educației și Cercetării va acorda sprijin profesorului agresat, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii, potrivit ministrului. Instituția va coopera cu organele judiciare pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, în condițiile legii.
Mihai Dimian a subliniat și necesitatea asigurării sprijinului psihologic pentru persoanele afectate de incident.
„Autoritatea profesorului și siguranța în școală trebuie apărate prin măsuri concrete. Profesorii trebuie să știe că au sprijinul instituțiilor atunci când sunt amenințați sau agresați în exercitarea profesiei”, a transmis acesta.
Dreptul părinților de a face sesizări nu justifică intimidarea profesorilor
Ministrul a precizat că orice părinte are dreptul să formuleze o sesizare și să primească un răspuns motivat, iar acuzațiile privind conduita unui profesor trebuie verificate obiectiv.
Totodată, el a subliniat că nemulțumirile nu pot justifica intimidarea sau violența împotriva cadrelor didactice.
„În concluzie, profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere profesorul!”, a încheiat Mihai Dimian.