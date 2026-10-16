Ministrul Educației propune protecție penală specială pentru profesori, după agresiunea de la o școală din Timișoara

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 11:10

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține introducerea unei protecții penale speciale pentru profesorii amenințați sau agresați, alături de asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate rapid. Mesajul vine după agresarea unui profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara, caz în care, potrivit ministrului, două persoane au fost arestate preventiv.

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