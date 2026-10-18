MApN a publicat imagini din misiunea în care două drone au fost doborâte de avioane F-16 deasupra apelor teritoriale românești

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 13:35

Ministerul Apărării Naționale a făcut publice imagini surprinse în timpul intervenției de sâmbătă seară, 17 octombrie, când două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care intraseră neautorizat în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale. Potrivit MApN, țintele erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

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