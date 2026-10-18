MApN a publicat imagini din misiunea în care două drone au fost doborâte de avioane F-16 deasupra apelor teritoriale românești

Ministerul Apărării Naționale a făcut publice imagini surprinse în timpul intervenției de sâmbătă seară, 17 octombrie, când două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care intraseră neautorizat în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale. Potrivit MApN, țintele erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.
Fotografiile, publicate pe pagina oficială de Facebook a ministerului, au fost realizate din cabina unui avion de luptă, relatează. În cadre apar flăcări, o coloană densă de fum negru și mai multe puncte luminoase, care par să surprindă o explozie în aer.
Două avioane F-16 de la Borcea au intervenit pentru doborârea dronelor
Conform informării publicate de MApN, sistemul militar de supraveghere radar a identificat sâmbătă un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor. Acestea se deplasau spre sud-vest.
Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 17:43. Ulterior, piloții români au doborât două dintre ținte în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.
Ministerul a precizat că ambele ținte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, echipate cu propulsie cu reacție.
Dronele au fost doborâte la patru minute distanță, în apropiere de Sulina
Prima dronă a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce se aflase timp de două minute în spațiul aerian al României.
Cea de-a doua a fost neutralizată la ora 18:05, la est de Sulina. În acest caz, drona evoluase timp de cinci minute în spațiul aerian național, potrivit precizărilor MApN.
Patru pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian românesc, înaintea incidentului de sâmbătă
Intervenția a avut loc după o săptămână în care radarele Ministerului Apărării au detectat, în opt situații distincte, ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.
În patru dintre aceste situații, aparate de zbor fără pilot au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, a transmis ministerul. Aceste incidente au fost înregistrate înaintea celui de sâmbătă seară.
MApN a mai precizat că, în aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale românești.
În acest context, instituția a transmis că își adaptează permanent procedurile și măsurile de răspuns pentru apărarea spațiului aerian național și a mării teritoriale.