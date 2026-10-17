Câți pensionari sunt în România. Pensia medie a ajuns la 2.785 de lei în septembrie 2026

România avea 4.674.614 pensionari la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 2.725 mai puțini decât în august, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie a fost de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei.
Pensia medie pentru limită de vârstă a fost de 3.119 lei
Cea mai numeroasă categorie a fost cea a beneficiarilor de pensie pentru limită de vârstă: 3.778.651 de persoane. Dintre acestea, 2.152.111 erau femei. Pensia medie înregistrată pentru această categorie a fost de 3.119 lei.
Totodată, 503.353 de pensionari aveau perioade lucrate în agricultură. În cazul acestora, pensia medie a fost de 708 lei, potrivit statisticilor CNPP.
Câte persoane au primit pensie anticipată sau de invaliditate
În septembrie, 58.144 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, cuantumul mediu fiind de 2.423 de lei.
Numărul beneficiarilor de pensie de invaliditate a fost de 388.541, cu o pensie medie de 1.071 de lei. În această categorie erau incluse 46.196 de persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru care pensia medie a fost de 938 de lei.
Aproape 450.000 de beneficiari ai pensiei de urmaș
Pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 449.193 de persoane, iar valoarea medie a acesteia s-a situat la 1.511 lei.
Alți 85 de pensionari au primit ajutor social, în cuantum mediu de 542 de lei, conform datelor aferente lunii septembrie 2026.