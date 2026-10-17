Câți pensionari sunt în România. Pensia medie a ajuns la 2.785 de lei în septembrie 2026

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 12:08

România avea 4.674.614 pensionari la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 2.725 mai puțini decât în august, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie a fost de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei.

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