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Atac cibernetic la Depozitarul Central al Bursei de Valori București. Aplicația folosită de investitori, indisponibilă

Bursa de Valori București

Bursa de Valori București

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 oct. 2026, 11:23
Actualizat16 oct. 2026, 12:31
SursăRealitatea PLUS

Depozitarul Central, instituția prin care se realizează tranzacțiile la Bursa de Valori București (BVB) și care administrează datele privind tranzacțiile și contractele, ar fi fost ținta unui atac informatic, potrivit Realitatea PLUS. Instituția a anunțat că aplicația folosită de investitori este temporar indisponibilă și că sunt în desfășurare verificări pentru a stabili situația. Totodată, a fost contractată o echipă de specialiști pentru a analiza incidentul, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost informat despre atac.

Depozitarul Central informează că a fost ţinta unui atac cibernetic care a vizat aplicaţia Servicii Online pentru Investitori, incident care a fost identificat în ziua producerii şi pentru care au fost luate imediat măsurile necesare de investigare şi remediere

— arată, vineri, Depozitarul Central, într-un comunciat de presă.

Prin intermediul acestei aplicaţii auxiliare sistemului Depozitarului Central se creează conturi de utilizatori destinate investitorilor (persoane fizice române) interesaţi să acceseze serviciile online furnizate de către Depozitarul Central. 

Mesajul transmis de reprezentanții instituției

Incidentul nu a determinat consecinţe asupra serviciilor şi funcţiilor critice şi importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare şi registru, acestea desfăşurându-se în condiţii normale, respectiv nu au fost accesate, modificate şi/ sau alterate deţinerile de instrumente financiare sau informaţii privind tranzacţiile decontate

— se menționează în document.

Deţinătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitarul Central, inclusiv la cele furnizate prin intermediul aplicaţiei Servicii Online, acestea din urmă fiind disponibile prin canalele de comunicare obişnuite (poştă, prezentarea la ghişeul de la sediul secundar al Depozitarului Central), susţin reprezentanţii Depozitarului Central.

Ce date administrează Depozitarul Central

Depozitarul Central are un rol important în infrastructura pieței de capital din România, asigurând serviciile aferente tranzacțiilor și administrând date privind tranzacțiile și contractele.

În evidențele instituției se regăsesc și informații despre persoanele care au primit acțiuni de la stat în anii ’90, în cadrul procesului de privatizare în masă, dar care nu le-au tranzacționat ulterior.

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