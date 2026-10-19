A câștigat peste 10 milioane de lei la Joker după ce a mizat aproape 1.000 de lei. Strategia folosită de marele câștigător

Un jucător la Loto a obținut un câștig de peste 10 milioane de lei la Joker, după ce a plasat un bilet în valoare de aproape 1.000 de lei pe platforma online a Loteriei Române. Premiul de categoria I depășește 1,87 milioane de euro, iar biletul câștigător a fost completat folosind două scheme reduse, care au generat un număr mare de variante de joc.
Norocosul participant a câștigat exact 10.004.076,02 lei, după ce a ales o combinație de variante la Joker și Noroc Plus. Biletul a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro, iar suma investită a fost de 987,50 de lei.
Cum a fost completat biletul care a adus premiul de peste 10 milioane de lei
Câștigătorul a utilizat o strategie bazată pe scheme reduse, o metodă prin care sunt jucate mai multe combinații pornind de la selecțiile făcute pe bilet. În zona A a fost folosită schema redusă cu codul 12, iar în zona B, schema redusă cu codul 45.
În total, biletul a cuprins 123 de variante la Joker, la care s-a adăugat o variantă la Noroc Plus. Costul total al participării a fost de 987,50 de lei.
Prin această abordare, jucătorul a acoperit mai multe combinații decât ar fi făcut printr-o singură variantă simplă. Cu toate acestea, folosirea schemelor reduse nu garantează obținerea premiului, iar rezultatul depinde de combinația extrasă la tragerea loto.
Câștigul de peste 10 milioane de lei reprezintă unul dintre cele mai importante premii acordate la Joker în cursul anului 2026.
Al treilea mare premiu câștigat la Joker în 2026
Potrivit informațiilor comunicate de Loteria Română, acesta este al treilea premiu de categoria I acordat la Joker în 2026.
Anterior, marele premiu al jocului a fost câștigat la tragerea din 14 iunie 2026. Atunci, suma acordată s-a ridicat la 3.565.252,21 lei.
Noul rezultat readuce în atenție unul dintre cele mai populare jocuri organizate de Loteria Română, la care premiile pot ajunge la valori de ordinul milioanelor de lei, în funcție de report și de rezultatele tragerilor.
În cât timp trebuie revendicat premiul de la Joker
Câștigătorul are la dispoziție un termen de 90 de zile, calculat de la data tragerii, pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional.
Respectarea acestui termen este esențială pentru validarea și încasarea câștigului. Procedura de revendicare trebuie urmată potrivit regulilor stabilite de organizator.
Premiul de 10.004.076,02 lei a fost obținut după o investiție de 987,50 de lei, însă suma câștigată nu înseamnă că aceeași strategie va produce rezultate similare la viitoarele extrageri. Jocurile loto se bazează pe șansă, iar fiecare tragere are un rezultat incert.