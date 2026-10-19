A câștigat peste 10 milioane de lei la Joker după ce a mizat aproape 1.000 de lei. Strategia folosită de marele câștigător

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 19:10

Un jucător la Loto a obținut un câștig de peste 10 milioane de lei la Joker, după ce a plasat un bilet în valoare de aproape 1.000 de lei pe platforma online a Loteriei Române. Premiul de categoria I depășește 1,87 milioane de euro, iar biletul câștigător a fost completat folosind două scheme reduse, care au generat un număr mare de variante de joc.

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