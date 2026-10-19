Tánczos Barna, bilanț la Agricultură: până la 1,5 miliarde de lei necesare pentru plățile către fermieri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 15:31

Ministerul Agriculturii are nevoie de până la 1,5 miliarde de lei pentru a putea face plățile către fermieri până la sfârșitul anului, a declarat ministrul interimar Tánczos Barna. Potrivit acestuia, mai multe scheme de sprijin au cererile depuse și sunt pregătite pentru plată, însă alocarea banilor depinde de rectificarea bugetară.

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