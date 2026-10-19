Tánczos Barna, bilanț la Agricultură: până la 1,5 miliarde de lei necesare pentru plățile către fermieri

Ministerul Agriculturii are nevoie de până la 1,5 miliarde de lei pentru a putea face plățile către fermieri până la sfârșitul anului, a declarat ministrul interimar Tánczos Barna. Potrivit acestuia, mai multe scheme de sprijin au cererile depuse și sunt pregătite pentru plată, însă alocarea banilor depinde de rectificarea bugetară.
Câți bani solicită Ministerul Agriculturii la rectificarea bugetară
Necesarul de finanțare pentru perioada rămasă până la finalul anului este estimat între 1,2 și 1,5 miliarde de lei. Tánczos Barna a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că a discutat în repetate rânduri cu ministrul Finanțelor despre suplimentarea bugetului instituției.
„Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plățile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului ministerului în vederea susținerii fermierilor”, a declarat ministrul interimar, potrivit sursei citate.
Oficialul a subliniat că beneficiarii care așteaptă aceste sume sunt agricultorii, confruntați cu cheltuieli ridicate pentru combustibil și îngrășăminte și cu presiunea concurenței din alte state membre ale Uniunii Europene.
Ce ajutoare pentru fermieri așteaptă finanțare
Programele prezentate de ministru vizează atât crescătorii de animale, cât și producătorii din sectorul vegetal. Printre măsurile enumerate se află:
sprijin de 68 de euro pe cap de animal pentru sectorul bovin;
ajutor de 12–14 euro pe loc de cazare pentru sectorul suin;
sprijin pentru îngrășăminte destinat sectorului cerealelor;
un program pentru creșterea porcilor în gospodăriile populației;
despăgubiri pentru fermierii afectați de secetă în 2025.
Tánczos Barna a explicat că programele se află în etape legislative diferite: unele sunt în ultima fază de aprobare în Parlament, iar altele au fost deja aprobate și publicate în Monitorul Oficial.
În cazul sprijinului pentru bovine și al celui calculat pe loc de cazare în sectorul suin, ministrul a precizat că cererile au fost depuse.
Bani europeni primiți, dar sume naționale încă nealocate
Una dintre problemele semnalate de ministrul interimar privește sprijinul pentru îngrășăminte. Potrivit acestuia, România a primit fondurile europene care acoperă jumătate din finanțarea prevăzută, însă contribuția necesară din partea Ministerului Finanțelor nu a fost încă asigurată.
Tánczos Barna a susținut că impactul bugetar al programelor este cunoscut și că necesarul de bani a fost transmis oficial Ministerului Finanțelor.
În mesajul adresat agricultorilor nemulțumiți de întârzierea ajutoarelor, oficialul a arătat că aprobarea măsurilor trebuie urmată de asigurarea fondurilor necesare pentru efectuarea plăților.
Lipsa rectificării afectează și programele cu finanțare europeană
Ministerul Agriculturii nu a primit bani suplimentari începând din luna mai, în absența unei rectificări bugetare, a mai declarat Tánczos Barna. Potrivit acestuia, situația afectează inclusiv derularea programelor finanțate din fonduri europene.
„Toate aceste programe europene, care trebuie operaționalizate prin plăți, trebuie să treacă prima dată printr-o rectificare bugetară”, a precizat ministrul interimar.