Sorin Grindeanu: „PNL și USR au lăsat gropi în buget! Am votat pentru a evita scenariul dezastruos pentru România”

Publicat 20 oct. 2026, 18:35 Actualizat 20 oct. 2026, 18:39

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat motivele pentru care a susținut guvernul Niculescu, afirmând că România trebuie să evite un scenariu economic dezastruos. Liderul social-democrat a vorbit despre responsabilitatea noii formule guvernamentale, situația finanțelor publice și necesitatea unor măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea companiilor de stat.

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