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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu: „PNL și USR au lăsat gropi în buget! Am votat pentru a evita scenariul dezastruos pentru România”

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Captură video

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 oct. 2026, 18:35
Actualizat20 oct. 2026, 18:39

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat motivele pentru care a susținut guvernul Niculescu, afirmând că România trebuie să evite un scenariu economic dezastruos. Liderul social-democrat a vorbit despre responsabilitatea noii formule guvernamentale, situația finanțelor publice și necesitatea unor măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea companiilor de stat.

În cadrul unei conferințe de presă, Sorin Grindeanu a precizat că, înaintea votului din interiorul PSD, le-a prezentat colegilor mai multe variante politice, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Printre opțiunile analizate s-au numărat neparticiparea la guvernare, susținerea unui executiv de tehnocrați și formarea unei formule guvernamentale în care PSD să fie reprezentat alături de specialiști independenți.

Ce a declarat Sorin Grindeanu?

„Președintele PSD, Partidul Social Democrat, și-a asumat responsabilitatea de a intra în mod direct în acest guvern. Implicit, fiind președinte, evident că îți asumi responsabilitatea.

Înainte de a da votul în ședința Partidului Social Democrat, le-am prezentat colegilor mei, atât cât am putut, diferitele scenarii pe care le aveam în acel moment: să trecem la vot și să nu votăm guvernul Niculescu, așa cum știți, să votăm un guvern de tehnocrați sau să votăm un guvern din care să facă parte doar Partidul Social Democrat, alături de câțiva tehnocrați, exact așa cum se întâmplă acum.

Am prezentat pe larg avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre aceste scenarii, pentru că nu există un scenariu perfect, nici pentru Partidul Social Democrat și nici pentru nimeni altcineva în acest moment.

Ideea este să evităm scenariul dezastruos pentru România și, de aceea, colegii mei cred că au votat într-o proporție covârșitoare pentru acest scenariu, și anume intrarea la guvernare.

Votul meu a vrut să fie încă un semnal de alarmă în ceea ce privește responsabilizarea. Nu este o perioadă simplă, ci una în care trebuie să livrezi zi de zi, să vii cu politici publice și să faci lucruri concrete la guvernare. Așa vreau să fie interpretat votul meu: ca un vot prin care am vrut să-mi responsabilizez colegii.”,

— a transmis Sorin Grindeanu în cadrul conferinței de presă.

Câte încredere are Sorin Grindeanu în Alexandru Nazare?

Un alt subiect abordat de președintele PSD a fost activitatea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Grindeanu a declarat că are încredere în acesta și că se așteaptă ca datele prezentate în Parlament să reflecte situația financiară reală, fără interpretări politice.

Eu am încredere în domnul Nazare. De aceea vă spuneam și mai devreme că am încredere că ceea ce va prezenta în fața țării, în Parlament, va reflecta situația la zi, fără interpretări politice.

Până la urmă, el asigură continuitatea în acest minister. Știe foarte bine ce are de făcut și sunt convins că știe care sunt necesitățile în acest moment, inclusiv în ceea ce privește rectificarea bugetară. De altfel, l-am rugat ceva mai devreme, în ședința de cabinet, să avem bugetul pentru anul 2027 încă din acest an.

Bugetul pentru anul 2027 trebuie aprobat în 2026, nu așa cum s-a întâmplat anul acesta, când l-am avut aprobat în aprilie, cred, lucru care a dus la multe dezechilibre.

Mi-a spus că este posibil și că vom face acest lucru, urmând să prezinte bugetul pentru 2027 încă din acest an.

Să știți că sunt deschis la orice propunere. Totuși, fiecare ministru de linie, așa cum am spus și mai devreme în plenul Parlamentului, are responsabilitatea ca, în perioada imediat următoare, să vină cu un plan de măsuri pentru fiecare minister în parte.

Fie că vorbim despre reducerea cheltuielilor, despre companii sau despre eficientizarea acestora, toate aceste măsuri trebuie prezentate de fiecare minister și de fiecare ministru de linie prim-ministrului, pentru că prim-ministrul este cel care decide.

Aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm și nu trebuie să ne abatem de la ea.

Trebuia să țin cont de ceea ce votaseră colegii mei la începutul lunii septembrie, la Sinaia, în cadrul precedentului Comitet Politic Național. Atunci, Partidul Social Democrat a decis să meargă cu varianta unui prim-ministru social-democrat, Sorin Grindeanu.

Nu a depins de noi. Domnul președinte a făcut o altă nominalizare, iar varianta noastră, aceea de a construi un guvern în jurul PSD, dar cu o majoritate parlamentară, nu s-a concretizat.

Nu ne-am regăsit în niciunul dintre aceste scenarii și, în aceste condiții, a trebuit să vin în fața Comitetului Politic Național. În final, acest for a decis, cu o majoritate destul de largă, să intrăm la guvernare.

— a completat Sorin Grindeanu
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