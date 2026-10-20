Sorin Grindeanu: „PNL și USR au lăsat gropi în buget! Am votat pentru a evita scenariul dezastruos pentru România”

Eu am încredere în domnul Nazare. De aceea vă spuneam și mai devreme că am încredere că ceea ce va prezenta în fața țării, în Parlament, va reflecta situația la zi, fără interpretări politice.
Până la urmă, el asigură continuitatea în acest minister. Știe foarte bine ce are de făcut și sunt convins că știe care sunt necesitățile în acest moment, inclusiv în ceea ce privește rectificarea bugetară. De altfel, l-am rugat ceva mai devreme, în ședința de cabinet, să avem bugetul pentru anul 2027 încă din acest an.
Bugetul pentru anul 2027 trebuie aprobat în 2026, nu așa cum s-a întâmplat anul acesta, când l-am avut aprobat în aprilie, cred, lucru care a dus la multe dezechilibre.
Mi-a spus că este posibil și că vom face acest lucru, urmând să prezinte bugetul pentru 2027 încă din acest an.
Să știți că sunt deschis la orice propunere. Totuși, fiecare ministru de linie, așa cum am spus și mai devreme în plenul Parlamentului, are responsabilitatea ca, în perioada imediat următoare, să vină cu un plan de măsuri pentru fiecare minister în parte.
Fie că vorbim despre reducerea cheltuielilor, despre companii sau despre eficientizarea acestora, toate aceste măsuri trebuie prezentate de fiecare minister și de fiecare ministru de linie prim-ministrului, pentru că prim-ministrul este cel care decide.
Aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm și nu trebuie să ne abatem de la ea.
Trebuia să țin cont de ceea ce votaseră colegii mei la începutul lunii septembrie, la Sinaia, în cadrul precedentului Comitet Politic Național. Atunci, Partidul Social Democrat a decis să meargă cu varianta unui prim-ministru social-democrat, Sorin Grindeanu.
Nu a depins de noi. Domnul președinte a făcut o altă nominalizare, iar varianta noastră, aceea de a construi un guvern în jurul PSD, dar cu o majoritate parlamentară, nu s-a concretizat.
Nu ne-am regăsit în niciunul dintre aceste scenarii și, în aceste condiții, a trebuit să vin în fața Comitetului Politic Național. În final, acest for a decis, cu o majoritate destul de largă, să intrăm la guvernare.