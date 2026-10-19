Scandal la audierile miniștrilor din Guvernul Niculescu: ”Prostia e ca betonul. Odată turnată, se va întări. Veți fi o rușine pentru armata română”

Scandal uriaș la audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Niculescu. Schimburi dure de replici, acuzații și atacuri la persoană au avut loc luni, în mai multe comisii parlamentare de specialitate. La Comisia pentru Agricultură, liberalul Adrian Cozma l-a numit pe Florin Barbu ”ministrul catastrofă”, în timp ce la Comisia pentru Apărare, liberalul Alexandru Muraru i-a transmis lui Radu Oprea că va fi ”o rușine pentru armata română”.
Barbu: Prostia e ca betonul. Odată turnată, se va întări
Redăm mai jos schimbul dur de replici dintre social-democratul Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii, și liberalul Adrian Cozma:
Florin Barbu:Notați bine! Nu răzbunați...
Adrian Cozma: Spuneți-le acolo românilor că două milioane de euro le-ați dat la Stuf, lui Stănescu. Uitați-vă acolo la români!
Membru din comisie:Domnule Cozma, vă rog... domnule Cozma, vă rog să ieșiți din această logică a provocării unui scandal de fiecare dată când participați la comisie.
Florin Barbu:Dacă persistăm în prostie, fermierii români nu mai au încredere în noi în clasa politică.
Adrian Cozma: Nu ne certați! Păi nu vă spun, nu mai persistă în certuri, domnule, dați le certuri... Aveți răbdare să vă explic!
Membru din comisie: Domnule Cozma, aveți răbdare să vă explice!
Adrian Cozma: Dumneavoastră din această paladi cultură pe care sunt convins că nu o înțelegeți, ați făcut abracadabra, abracadabra.
Florin Barbu:Se numește paludicultură
Adrian Cozma:Ați fost ministru catastrofă și vă întrebați și pe producătorii de lapte dacă sunt mulțumiți după mandatul dumneavoastră?
Florin Barbu:Pentru că vă spun un lucru foarte important și țineți minte ceea ce vă spune... un tânăr la 46 de ani. Prostia este ca betonul: o dată turnată, se va întări pentru totdeauna.
Alexandru Muraru, atac la Radu Oprea: Veți fi o rușine pentru armata română
Scandalul a continuat la Comisia pentru Apărare, unde liberalul Alexandru Muraru a lansat un atac la adresa ministrului propus, Radu Oprea, căruia i-a spus că va fi ”o rușine pentru armata română”.