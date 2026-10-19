Scandal la audierile miniștrilor din Guvernul Niculescu: ”Prostia e ca betonul. Odată turnată, se va întări. Veți fi o rușine pentru armata română”

Publicat 19 oct. 2026, 15:59 Actualizat 19 oct. 2026, 16:14 Sursă Realitatea PLUS

Scandal uriaș la audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Niculescu. Schimburi dure de replici, acuzații și atacuri la persoană au avut loc luni, în mai multe comisii parlamentare de specialitate. La Comisia pentru Agricultură, liberalul Adrian Cozma l-a numit pe Florin Barbu ”ministrul catastrofă”, în timp ce la Comisia pentru Apărare, liberalul Alexandru Muraru i-a transmis lui Radu Oprea că va fi ”o rușine pentru armata română”.

Distribuie articolul