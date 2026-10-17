Radu Marinescu, propus de PSD pentru Ministerul Justiției: „Din prima zi vom pune în aplicare programul de guvernare”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 10:50

Radu Marinescu anunță că PSD l-a propus premierului desemnat Luca Niculescu pentru revenirea la conducerea Ministerului Justiției. În mesajul său, acesta afirmă că programul de guvernare include 79 de măsuri pentru Justiție, printre care înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, reorganizarea unor instituții și utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea procedurilor.

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