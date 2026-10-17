Radu Marinescu, propus de PSD pentru Ministerul Justiției: „Din prima zi vom pune în aplicare programul de guvernare”

Radu Marinescu anunță că PSD l-a propus premierului desemnat Luca Niculescu pentru revenirea la conducerea Ministerului Justiției. În mesajul său, acesta afirmă că programul de guvernare include 79 de măsuri pentru Justiție, printre care înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, reorganizarea unor instituții și utilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea procedurilor.
Radu Marinescu anunță propunerea PSD pentru revenirea la Ministerul Justiției
Radu Marinescu susține că experiența sa profesională și mandatul anterior la conducerea ministerului îi vor permite să înceapă imediat aplicarea proiectelor prevăzute în programul de guvernare.
„Sunt onorat că PSD, luând decizia de responsabilitate politică de a face parte din guvern, a propus domnului Luca Niculescu revenirea mea la Ministerul Justiției”, a transmis acesta.
Marinescu a invocat și colaborarea cu premierul desemnat în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Potrivit declarației sale, Ministerul Justiției a contribuit, în 2025, la obținerea unor avize esențiale în domeniul anticorupției și integrității.
„După 30 de ani de carieră juridică și un mandat la Ministerul Justiției, nu am nevoie de niciun moment de acomodare sau de familiarizare cu problematica”, a afirmat Radu Marinescu.
Programul pentru Justiție include 79 de măsuri, potrivit lui Marinescu
Radu Marinescu afirmă că programul de guvernare cuprinde numeroase proiecte pe care le avea în vedere înainte de plecarea sa de la minister și despre care susține că au stagnat.
„Din prima zi vom pune în aplicare programul de guvernare, care conține foarte multe dintre proiectele avute în vedere anterior plecării mele și care, din păcate, au stagnat”, a declarat acesta.
Printre direcțiile de acțiune prezentate se numără:
Înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, pentru asigurarea unui cadru național unitar de protecție.
Reorganizarea instituțională și funcțională a Ministerului Justiției, ANP, DNP, ANC și ANABI, cu obiectivul simplificării activității și creșterii eficienței.
Degrevarea organelor judiciare, dezvoltarea justiției alternative și utilizarea inteligenței artificiale pentru proceduri mai rapide.
Adoptarea strategiilor naționale pentru anticorupție și reabilitarea persoanelor.
Reforma hărții judiciare, pentru eficientizarea activității și reducerea costurilor.
Îndeplinirea recomandărilor din raportul privind statul de drept.
Eficientizarea mecanismului de finanțare a instituțiilor din sistemul judiciar.
Proiecte pentru întărirea profesiilor judiciare, inclusiv avocați, notari, executori și experți.
Soluționarea deficitului de personal din sistemul judiciar.
Radu Marinescu: Reforma trebuie făcută în colaborare cu sistemul judiciar
În mesajul său, Radu Marinescu susține că schimbările din Justiție trebuie realizate în colaborare cu sistemul judiciar și în interesul cetățenilor. Totodată, acesta critică demersurile care, în opinia sa, ar ascunde intenții de subordonare a Justiției, fără să indice persoane sau proiecte concrete.
„Reforma în justiție nu se face cu demagogie care ascunde intenții de subordonare și nu se face împotriva sistemului judiciar, ci în colaborare cu acesta și pentru cetățeanul care merită o justiție independentă, eficientă, promptă, predictibilă și corectă”, a transmis Marinescu.