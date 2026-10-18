Prima reacție a lui George Simion după acuzațiile lui Marius Lulea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 20:34

George Simion a reacționat la acuzațiile și controversele apărute în jurul AUR și al incidentului care îl vizează pe Marius Lulea. Liderul partidului susține că formațiunea sa este ținta unor atacuri într-un moment politic important și afirmă că nu va renunța la principiile sale și nici la poziția politică asumată. Simion cere autorităților să investigheze cazul.

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