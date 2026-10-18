Prima reacție a lui George Simion după acuzațiile lui Marius Lulea

George Simion a reacționat la acuzațiile și controversele apărute în jurul AUR și al incidentului care îl vizează pe Marius Lulea. Liderul partidului susține că formațiunea sa este ținta unor atacuri într-un moment politic important și afirmă că nu va renunța la principiile sale și nici la poziția politică asumată. Simion cere autorităților să investigheze cazul.
George Simion respinge presiunile și spune că AUR nu își schimbă poziția politică
În mesajul său, George Simion a transmis că AUR nu va susține guvernul, chiar dacă alte formațiuni sau membri ai scenei politice își vor schimba poziția. Acesta a reafirmat că partidul nu se dezice de principiile sale, de crezul politic și de susținerea acordată lui Călin Georgescu.
Liderul AUR consideră că atenția publică a fost mutată de la problemele economice ale țării către controversele care îl vizează personal. În acest sens, el a enumerat taxele, datoria publică, închiderea fabricilor și creșterea prețurilor, susținând că acestea ar trebui să se afle în centrul dezbaterii publice.
Simion a criticat și mediatizarea acuzațiilor și a declarațiilor venite din partea unor foști colegi, precum și apariția unor informații pe care le consideră nefondate.
Liderul AUR acuză o campanie împotriva partidului
George Simion susține că atacurile la adresa sa și a AUR s-ar intensifica într-un moment critic și afirmă că acestea nu vor determina partidul să își schimbe deciziile politice.
„Cât de jos vreți să mergeți? V-ați găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuși să lovească în AUR, într-un moment critic, și sperați probabil că dacă produceți suficient zgomot ne veți face să cedăm”, a transmis liderul formațiunii.
Acesta a criticat modul în care sunt prezentate controversele în spațiul public și a susținut că alegătorii nu își vor schimba automat opțiunile politice în urma acuzațiilor și a dezvăluirilor mediatizate.
George Simion cere anchete în cazul lui Marius Lulea
Referindu-se la cazul lui Marius Lulea, George Simion a cerut autorităților să clarifice situația printr-o anchetă și să stabilească faptele pe baza probelor. Liderul AUR a afirmat că statul trebuie să își îndeplinească atribuțiile atât în acest caz, cât și în alte situații grave care ar fi vizat partidul în ultima perioadă.
„Sper ca statul să își facă datoria în cazul lui Marius Lulea și în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”, a declarat George Simion.
În finalul mesajului, acesta a insistat că presiunile publice nu vor determina AUR să voteze un guvern pe care îl respinge. Reacția sa vine pe fondul tensiunilor politice și al controverselor apărute în jurul partidului și al relației dintre George Simion și fostul său colaborator, Marius Lulea.