Ora 13:30. Luca Niculescu și miniștrii noului Cabinet, ultima discuție înaintea votului din plen - SURSE

Premierul desemnat Luca Niculescu și miniștrii Cabinetului său se vor reuni marți, de la ora 13:30, în Salonul spaniol din Parlament, pentru ultimele discuții înaintea votului din plen, programat la ora 14:00, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS. Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a obține învestitura. Potrivit ultimelor discuții purtate cu partidele zilele acestea, numărul voturilor favorabile ar urma să fie mai mare, apropiindu-se de 280.
Guvernul Luca Niculescu, înaintea votului de învestitură din Parlament
Guvernul premierului desemnat Luca Niculescu ajunge marți la votul de învestitură în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, după încheierea audierilor miniștrilor propuși în comisiile de specialitate. Luni, toți miniștrii audiați au primit avize favorabile.
Astfel, după trei tentative eșuate de învestire a unui Cabinet cu puteri depline, în cele șase luni de interimat ale Guvernului Bolojan, Cabinetul condus de Luca Niculescu se prezintă pentru prima dată în fața Parlamentului în baza acordurilor semnate de premierul desemnat cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Învestirea este susținută de voturile PNL și UDMR.
AUR și USR au anunțat că nu vor vota Guvernul. De asemenea, sunt așteptate voturi împotrivă din partea unor parlamentari PNL care s-au poziționat împotriva deciziei conducerii partidului și au declarat că nu vor susține un Cabinet din care fac parte miniștri PSD.
Miniștrii propuși în Executiv au încheiat audierile
Marți dimineață au avut loc audierile ultimilor miniștri propuși în Cabinetul Luca Niculescu, conform calendarului stabilit de Parlament.
Primul a fost audiat, la ora 09:00, Radu Marinescu, propus pentru funcția de ministru al Justiției. La ora 09:30 a urmat Mihai Ghigiu, nominalizat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
La ora 10:30, comisiile l-au audiat pe Florin Manole, propus pentru conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ultimul dintre cei patru miniștri incluși în programul menționat a fost Alexandru Rogobete, propus la Ministerul Sănătății, audiat începând cu ora 11:00.