Ora 13:30. Luca Niculescu și miniștrii noului Cabinet, ultima discuție înaintea votului din plen - SURSE

Publicat 20 oct. 2026, 12:59 Actualizat 20 oct. 2026, 13:00 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat Luca Niculescu și miniștrii Cabinetului său se vor reuni marți, de la ora 13:30, în Salonul spaniol din Parlament, pentru ultimele discuții înaintea votului din plen, programat la ora 14:00, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS. Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a obține învestitura. Potrivit ultimelor discuții purtate cu partidele zilele acestea, numărul voturilor favorabile ar urma să fie mai mare, apropiindu-se de 280.

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