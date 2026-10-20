Liberalii, divizați înaintea votului pentru Guvernul Niculescu? SURSE Realitatea PLUS: Nu toți parlamentarii PNL vor vota în bloc

Publicat 20 oct. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal (PNL) încearcă să saboteze guvernul condus de Luca Niculescu! Liberalii se revoltă cu privire la situația în care se află partidul și mai ales că acum trebuie să acorde vot pentru guvernul Niculescu, deși nu au votat guvernul liberalului Veștea. Surse politice menționează ca mai mulți membrii nu vor acorda votul pentru noul guvern la învestire chiar astăzi.

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