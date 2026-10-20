Liberalii, divizați înaintea votului pentru Guvernul Niculescu? SURSE Realitatea PLUS: Nu toți parlamentarii PNL vor vota în bloc

Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal (PNL) încearcă să saboteze guvernul condus de Luca Niculescu! Liberalii se revoltă cu privire la situația în care se află partidul și mai ales că acum trebuie să acorde vot pentru guvernul Niculescu, deși nu au votat guvernul liberalului Veștea. Surse politice menționează ca mai mulți membrii nu vor acorda votul pentru noul guvern la învestire chiar astăzi.
În tabăra lui Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal (PNL) se conturează o schimbare de strategie înaintea votului de învestire a Guvernului condus de Lucian Niculescu. Asta după ce premierul demis a impus deja mai multe condiții și linii roșii pentru ca liberalii să susțină noul Executiv și să semneze acordul politic.
Tensiunile din interiorul PNL au ieșit la iveală inclusiv în ultima ședință a partidului, desfășurată înainte de semnarea acordului politic cu Luca Niculescu. Mai mulți membri din teritoriu și lideri liberali și-au exprimat nemulțumirea față de Ilie Bolojan, criticând scorul la care a ajuns partidul și deciziile luate în ultima perioadă. De asemenea, aceștia au contestat situația în care PNL a ajuns să voteze Guvernul condus de Lucian Niculescu, în condițiile în care, în ultimele luni, ar fi putut susține un Executiv condus de Adrian Veștea, relatează Realitatea PLUS.
Liniile roșii impuse de Bolojan
În acest context, Ilie Bolojan a stabilit o serie de condiții pentru noul premier desemnat, în perspectiva semnării acordului politic. Printre acestea se numără menținerea țintelor de deficit și continuarea măsurilor de austeritate.
Totodată, liderul liberal a avertizat că, în cazul în care aceste condiții nu vor fi respectate, ar putea fi analizată inclusiv posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, după adoptarea legii bugetului de stat pentru anul viitor. O asemenea eventualitate ar putea pune sub semnul întrebării respectarea acordului politic semnat chiar de el.
Surse: Nu toți parlamentarii PNL vor vota în bloc Guvernul Niculescu
Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, la ședința plenurilor reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în care urmează să fie votată învestirea Guvernului condus de Lucian Niculescu, liberalii nu vor acorda neapărat un vot unitar. Astfel, nu toate cele 81 de voturi ale parlamentarilor PNL ar urma să fie acordate în bloc în favoarea noului Executiv.