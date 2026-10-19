Oficialii Comisiei de la Veneția, în România înainte de votul de învestire a Cabinetului Niculescu. Discuții cruciale cu Nicușor Dan

Liderii Comisiei de la Veneția vin astăzi în România. La ora 12:30, aceștia vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu doar o zi înainte de votul final din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.
Delegația Comisiei de la Veneția se va afla în România pentru doar câteva ore și va avea o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, programată pentru astăzi, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni. Vizita are loc într-un context tensionat pe scena politică, respectiv cu doar o zi înainte de votul final pentru învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu.
Din delegație vor face parte președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, precum și Iulia Scântei, judecătoare a Curții Constituționale și președintă a Subcomisiei pentru protecția minorităților naționale din cadrul Comisiei de la Veneția.
Agenda discuțiilor
Unul dintre subiectele de interes îl reprezintă raportul Comisiei de la Veneția privind anularea alegerilor. Până în prezent, nu a fost făcut public un raport final care să detalieze motivele care au stat la baza acestei decizii.
Membrii Comisiei de la Veneția au criticat lipsa unor justificări concrete și au susținut că este necesară prezentarea unor dovezi clare și transparente care să explice anularea scrutinului, nu doar invocarea unor suspiciuni sau teorii fără susținere probatorie.
Rămâne de urmărit ce discuții vor avea loc la Palatul Cotroceni între delegația Comisiei de la Veneția și președintele Nicușor Dan, în special în ceea ce privește anularea alegerilor și necesitatea clarificării motivelor care au condus la această decizie.