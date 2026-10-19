Oficialii Comisiei de la Veneția, în România înainte de votul de învestire a Cabinetului Niculescu. Discuții cruciale cu Nicușor Dan

Publicat 19 oct. 2026, 08:22 Sursă Realitatea PLUS

Liderii Comisiei de la Veneția vin astăzi în România. La ora 12:30, aceștia vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu doar o zi înainte de votul final din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.

Distribuie articolul