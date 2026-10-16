Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind căsătoria forțată. Ce probleme reclamă președintele

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 13:36

Nicușor Dan a trimis joi Parlamentului, pentru reexaminare, legea care incriminează căsătoria și conviețuirea forțate. Președintele invocă suprapuneri cu prevederi deja existente în Codul penal, sancțiuni diferite pentru aceeași faptă și dispoziții contradictorii privind suspendarea executării pedepsei.

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