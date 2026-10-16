Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind căsătoria forțată. Ce probleme reclamă președintele
Nicușor Dan, președintele României
Nicușor Dan a trimis joi Parlamentului, pentru reexaminare, legea care incriminează căsătoria și conviețuirea forțate. Președintele invocă suprapuneri cu prevederi deja existente în Codul penal, sancțiuni diferite pentru aceeași faptă și dispoziții contradictorii privind suspendarea executării pedepsei.
Actul normativ fusese transmis șefului statului pentru promulgare la 26 septembrie, potrivit Agerpres. Pe lângă incriminarea căsătoriei și a conviețuirii forțate, legea extinde definiția exploatării unei persoane și introduce obligația unor mesaje de avertizare la radio și televiziune.
De ce a fost trimisă legea înapoi în Parlament
Una dintre principalele obiecții ale președintelui privește suprapunerea dintre noua infracțiune și reglementările referitoare la traficul de persoane.
În cererea de reexaminare, Nicușor Dan arată că transportarea unei persoane în scopul obligării la căsătorie sau la conviețuire ar putea primi două încadrări juridice, cu pedepse considerabil diferite.
Astfel, pentru situația indicată în document, noul articol ar prevedea închisoarea de la un an la cinci ani, în timp ce încadrarea la traficul de persoane ar atrage o pedeapsă cuprinsă între cinci și 12 ani.
„Fapta este susceptibilă de dublă încadrare la acelaşi moment al consumării, cu consecinţe sancţionatorii radical diferite”, argumentează șeful statului, potrivit sursei citate.
Ce modificări propune legea privind căsătoria și conviețuirea forțate
Legea completează articolul 182 din Codul penal, care definește exploatarea unei persoane, cu trei noi categorii de situații. Acestea vizează:
obligarea unei persoane să se căsătorească sau să conviețuiască într-o relație asemănătoare celei dintre soți, precum și obținerea unor beneficii materiale în schimbul căsătoriei ori al conviețuirii;
obligarea unei persoane să obțină sau să poarte o sarcină pentru altcineva, precum și obținerea unor beneficii materiale în schimbul acestor situații;
preluarea sau predarea unui copil pentru adopție în afara procedurilor legale, constrângerea ori inducerea în eroare pentru obținerea consimțământului la adopție și obținerea unor beneficii materiale în schimbul adopției.
Președintele consideră însă că unele dintre aceste formulări nu delimitează suficient de clar faptele și persoanele vizate.
În cazul adopției, de exemplu, textul nu precizează cine încasează banii sau celelalte foloase materiale. Potrivit cererii de reexaminare, această lipsă de precizie generează suprapuneri cu alte dispoziții legale, în funcție de persoana care primește beneficiile.
Obiecții privind banii primiți în schimbul căsătoriei sau al unei sarcini
O altă critică se referă la includerea obținerii de bani ori de alte foloase materiale în definiția exploatării, în situațiile privind căsătoria, conviețuirea și purtarea unei sarcini pentru altă persoană.
Nicușor Dan indică drept reper o formulare aflată chiar în noul articol propus: oferirea sau primirea unor beneficii în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra victimei.
În această situație, explică președintele, plata reprezintă un mijloc prin care este comisă fapta, nu o formă de exploatare în sine. Distincția privește situațiile în care banii sunt oferiți unui terț care exercită autoritate sau control asupra victimei, pentru a-i obține acordul.
Prevederi contradictorii despre suspendarea pedepsei
Cererea de reexaminare semnalează și o contradicție între noul articol și regulile din Codul penal privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Potrivit argumentelor prezentate de șeful statului, articolul 91 din Codul penal interzice suspendarea pentru infracțiunile prevăzute la articolele 209–211. Noua incriminare este introdusă în acest interval, dar include o dispoziție care permite acordarea suspendării în anumite condiții.
Mai exact, persoana care denunță fapta înainte ca organele de urmărire penală să fie sesizate sau care contribuie, în condițiile prevăzute de text, la aflarea adevărului ori la identificarea altor autori ar beneficia de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă. Totodată, aceasta ar putea primi o pedeapsă cu suspendare, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale obișnuite.
Președintele subliniază că textul introduce două beneficii distincte: reducerea obligatorie a limitelor pedepsei și posibilitatea suspendării executării acesteia. Cea de-a doua prevedere intră însă în contradicție cu interdicția invocată din Codul penal.
Mesaje obligatorii la radio și TV, vizate de cererea de reexaminare
Legea prevede și o campanie de informare prin intermediul posturilor de radio și televiziune.
Timp de patru luni de la intrarea în vigoare, acestea ar trebui să difuzeze alternativ două mesaje de avertizare, fiecare cel puțin o dată pe zi. Mesajele ar urma să fie transmise la finalul calupurilor publicitare din intervalul 18:00–22:00, cu excepția programelor dedicate copiilor.
Avertismentele se referă la determinarea unui minor sub 16 ani să intre într-o relație asemănătoare celei dintre soți și la constrângerea unei persoane, majore sau minore, să se căsătorească ori să conviețuiască într-o asemenea relație.
Nicușor Dan semnalează necorelări între articolele care reglementează aceste obligații și observă că formulările mesajelor nu sunt unitare. Printre exemplele indicate se numără folosirea unei expresii diferite de cea din textul incriminării pentru descrierea conviețuirii, precum și alternarea sintagmelor „cu închisoarea” și „cu închisoare”.
Prin cererea transmisă Parlamentului, șeful statului solicită reanalizarea dispozițiilor contestate înainte de promulgare.
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