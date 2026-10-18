Miron Mitrea, despre cazul Marius Lulea: „Cineva foarte înțelept reușește să bage porcul acolo ca să compromită AUR definitiv”

Publicat 18 oct. 2026, 19:48 Sursă Realitatea PLUS

Consultantul politic Miron Mitrea a comentat acuzațiile și speculațiile apărute în jurul incidentului în care a fost vizat Marius Lulea, fostul prim-vicepreședinte AUR. Invitat la Realitatea Plus, acesta a subliniat că nu are informații care să confirme implicarea lui George Simion și a susținut că ancheta trebuie să clarifice circumstanțele. Mitrea a criticat, totodată, experiența politică a actualei conduceri AUR și capacitatea acesteia de a gestiona viitoarele crize politice.

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