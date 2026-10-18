Miron Mitrea, despre cazul Marius Lulea: „Cineva foarte înțelept reușește să bage porcul acolo ca să compromită AUR definitiv”

Consultantul politic Miron Mitrea a comentat acuzațiile și speculațiile apărute în jurul incidentului în care a fost vizat Marius Lulea, fostul prim-vicepreședinte AUR. Invitat la Realitatea Plus, acesta a subliniat că nu are informații care să confirme implicarea lui George Simion și a susținut că ancheta trebuie să clarifice circumstanțele. Mitrea a criticat, totodată, experiența politică a actualei conduceri AUR și capacitatea acesteia de a gestiona viitoarele crize politice.
Miron Mitrea, despre incidentul care îl vizează pe Marius Lulea
Miron Mitrea a atras atenția că violența politică nu poate fi exclusă din societate, chiar dacă formele sale de manifestare pot fi mai puțin vizibile decât în trecut. Acesta a făcut referire la istoria României, amintind de represiunea exercitată împotriva adversarilor politici în perioada comunistă.
În ceea ce privește incidentul în care a fost vizat Marius Lulea, Mitrea a precizat că nu deține suficiente informații pentru a formula concluzii privind persoana responsabilă.
„Acum spun eu că George Simion a pus un porc acolo ca să-l omoare pe Lulea, habar n-am. Poate Lulea, poate n-are dreptate, habar n-am”, a declarat consultantul politic, precizând că nu dorește să se pronunțe fără să cunoască suficient de bine situația.
Acesta a menționat că, potrivit informațiilor prezentate în intervenția sa, există imagini cu o mașină din care ar fi coborât două persoane și că ar fi fost identificate piste de cercetare. Mitrea a subliniat însă că situația se află în curs de investigare.
Miron Mitrea pune sub semnul întrebării capacitatea conducerii AUR
Dincolo de circumstanțele incidentului, consultantul politic și-a exprimat îndoiala că actuala conducere a AUR va reuși să gestioneze eficient viitoarele tensiuni politice.
„Nu cred însă, și asta spun acum cu toată sinceritatea, nu cred că actuala conducere a partidului AUR are capacitatea de a proteja partidul de următoarea învălmășeală politică care se va crea în România”, a afirmat Mitrea.
Acesta consideră că George Simion nu are suficientă experiență pentru a face față unor asemenea situații, chiar dacă beneficiază de sprijinul unor persoane care îl consiliază.
Mitrea a analizat și profilul unor reprezentanți ai conducerii partidului, făcând referire la Petrișor Peiu. Consultantul a apreciat competențele acestuia în domeniul economic și a remarcat că unele dintre ideile sale sunt consistente și aplicabile, dar a susținut că experiența sa politică este insuficientă.
„Bunăvoința nu folosește la nimic”, avertismentul lui Mitrea
În opinia lui Miron Mitrea, competențele profesionale nu sunt suficiente pentru a obține rezultate în politică. El a subliniat că un specialist poate avea idei solide în domeniul său, dar are nevoie și de instinct și inteligență politică pentru a le transforma în acțiuni eficiente.
„Un profesionist, oricât este de bun, când intră în politică, dacă nu are simț politic și dacă nu are inteligență politică, nu poate face nimic. Bunăvoința nu folosește la nimic”, a declarat acesta la Realitatea Plus.
Mitrea a mai susținut că incidentul trebuie analizat cu prudență și că nu există, în declarațiile sale, suficiente informații pentru a atribui responsabilitatea unei anumite persoane. În acest context, criticile sale la adresa conducerii AUR vizează în special experiența politică și capacitatea de a gestiona conflictele și presiunile care ar putea apărea în perioada următoare.