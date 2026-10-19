Marius Lulea: „În mandatul său, Ilie Bolojan nu a început nicio reformă puternică”
Marius Lulea
Marius Lulea, președintele fondator al AUR, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, criticând măsurile economice și fiscale adoptate în timpul mandatului acestuia. Lulea susține că reformele promise nu au produs schimbările structurale de care România ar avea nevoie și afirmă că majorarea taxelor, inflația și costurile ridicate cu energia afectează antreprenorii, pensionarii și fermierii. Acesta a criticat inclusiv modul în care au fost gestionate investițiile în industria de apărare.
În declarațiile sale, Marius Lulea a afirmat că privește situația economică a țării și din perspectiva experienței sale de antreprenor și inginer constructor. Acesta a susținut că realitatea cu care se confruntă populația și mediul de afaceri diferă de imaginea prezentată de Ilie Bolojan în discursul său.
Marius Lulea acuză creșterea presiunii fiscale asupra antreprenorilor români
Unul dintre principalele subiecte abordate de Marius Lulea a fost situația mediului privat. Acesta susține că majorarea taxelor a afectat sectoare importante pentru antreprenoriatul românesc, precum IT-ul, construcțiile, industria ospitalității și agricultura.
În opinia sa, aceste domenii reunesc numeroase afaceri cu capital autohton, iar costurile fiscale mai mari pot reduce capacitatea companiilor de a investi, de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă.
Lulea a mai afirmat că alte sectoare economice, în care antreprenorii români întâmpină dificultăți în a intra din cauza capitalului limitat, nu ar fi fost afectate în aceeași măsură.
„Eu am să vorbesc acum mai degrabă ca antreprenor și inginer constructor decât ca politician. Întotdeauna am avut în gând să nu mă duc prea mult spre această zonă a politicii, abandonând antreprenoriatul, pentru a nu mă desprinde de realitate.
Realitatea este una total diferită de cea pe care a prezentat-o în discursul său domnul Ilie Bolojan. Astăzi, România suferă, iar românii o duc foarte greu. În mandatul dumnealui nu a început nicio reformă puternică. O reformă puternică ar fi însemnat restructurarea și regândirea arhitecturii statului, un lucru inevitabil, precum și o reformă administrativă din care să rezulte mai puține instituții, nu mai puțini oameni. Deci, noi nu avem nevoie de noi probleme sociale.
Antreprenoriatul a ieșit foarte prost din acest mandat. Taxe ridicate în domeniile IT, construcții, HoReCa și agricultură. Practic, vorbim despre acele domenii în care antreprenorii sunt, cu precădere, români. În schimb, celelalte domenii, în care antreprenorii români nu pot pătrunde din cauza slabei capitalizări, nu au fost afectate.
Domnul Ilie Bolojan nu a spus nimic despre criticile producătorilor de autoturisme din România, companii care nu au capital românesc. Mașinile sunt produse în România, românii lucrează acolo, iar energia este românească, însă capitalul nu este românesc. Acești producători au transmis următorul mesaj: nu mai putem să rămânem în România după doi ani de guvernare. Sigur, nu au spus explicit „după doi ani de Ilie Bolojan”, dar au reclamat faptul că taxele pe muncă sunt foarte ridicate și că energia este foarte scumpă.
Ilie Bolojan nu a soluționat această problemă. Și atunci îmi pun întrebarea: dincolo de discursul frumos, cui se adresează și cine îl mai crede pe Ilie Bolojan?
Mă gândesc că pensionarii, care, după aproape doi ani, au pensiile reduse în termeni reali cu 30%, nu vorbesc doar despre impozitare, ci și despre efectele acesteia. Vorbesc despre taxa ascunsă numită inflație, despre creșterea prețurilor, care îi determină pe foarte mulți dintre bătrânii care au muncit din greu și care reușesc să supraviețuiască, nu să trăiască, de la o lună la alta să se întrebe la ce să renunțe.
Să renunțe la căldura din casă? Să renunțe la medicamente? Să plece la copiii lor din străinătate, astfel încât să poată trece peste această iarnă?”, a transmis politicianul exclusiv la Realitatea PLUS.
Critici privind datoria publică și programul SAFE
Marius Lulea a contestat și modul în care au fost prezentate rezultatele financiare ale guvernării, afirmând că evoluția datoriei publice trebuie analizată pe termen lung.
Acesta a susținut că datoria României a crescut cu peste 100 de miliarde de euro în ultimii cinci ani și a criticat faptul că atragerea unor noi fonduri este prezentată drept un succes fără a se discuta suficient despre costurile împrumuturilor și despre efectele economice ale investițiilor.
„Și, vedeți, nu am auzit absolut deloc, absolut deloc, nimic concret despre măsurile care au fost luate în beneficiul românilor. Un discurs gol, în care s-au folosit cuvinte precum „reformă”, dar în realitate această reformă nu a existat.
Pentru că o reformă înseamnă să ai 300 de parlamentari, așa cum au decis românii în cadrul unui referendum. Să te ții de cuvânt înseamnă să ai 500 de primării, astfel încât să avem un stat suplu, după modelul Olandei. Aceasta este reforma adevărată.
Reforma adevărată nu înseamnă să menținem un Parlament cu peste 450 de parlamentari, doar pentru ca PNL, PSD și toate celelalte partide politice să se bucure de privilegii echivalente cu 10.000 de euro pe lună, plus secretare, șoferi și tot felul de sinecuri, în timp ce acești politicieni trăiesc într-o realitate total diferită de cea a românilor.
Mă refer mai ales la românii în vârstă, la cei din orașele mici, care sunt abandonate, și la fermierii din sate. Aceasta este realitatea fermierilor care trebuie să-și vândă laptele cu 1,5 lei litrul și care sunt nevoiți să vândă o parte din efectivul de animale pentru a le putea întreține pe celelalte pe parcursul acestei ierni grele.
Nu l-am auzit pe domnul Ilie Bolojan vorbind despre aceste lucruri. Poate l-ați auzit dumneavoastră.
A vorbit de cifre nesemnificative. Datoria României a crescut cu peste 100 de miliarde de euro în ultimii cinci ani, dacă luăm în calcul întreaga perioadă, iar el se laudă că a mai atras două, trei, patru sau cinci miliarde de euro.
O parte dintre acești bani sunt împrumutați, așa cum se întâmplă în cazul programului SAFE, care ar fi trebuit să genereze prosperitate în România și cifre de afaceri pentru companii din industria de apărare de aici, din țară. În cele din urmă, însă, și acest program s-a încheiat într-un fiasco total, cu achiziții făcute direct din afara țării, fără valoare adăugată pentru economia românească și fără să dezvoltăm o industrie proprie.
O industrie înseamnă specialiști, înseamnă mediul universitar și înseamnă cercetare. Cu părere de rău, am reușit să ratăm și acest obiectiv.”, a declarat Marius Lulea, președinte fondator AUR, în direct la Realitatea PLUS.
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