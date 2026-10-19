Marius Lulea: „În mandatul său, Ilie Bolojan nu a început nicio reformă puternică”

Publicat 19 oct. 2026, 20:41 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, președintele fondator al AUR, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, criticând măsurile economice și fiscale adoptate în timpul mandatului acestuia. Lulea susține că reformele promise nu au produs schimbările structurale de care România ar avea nevoie și afirmă că majorarea taxelor, inflația și costurile ridicate cu energia afectează antreprenorii, pensionarii și fermierii. Acesta a criticat inclusiv modul în care au fost gestionate investițiile în industria de apărare.

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