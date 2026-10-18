Marius Lulea îl acuză pe George Simion în scandalul cu capul de porc: „Autorul moral este cu siguranță el”

Publicat 18 oct. 2026, 21:25 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea a lansat acuzații grave la adresa lui George Simion, în scandalul provocat de apariția unui cap de porc la poarta locuinței sale. Într-o intervenție la Realitatea Plus, fostul prim-vicepreședinte AUR a susținut că liderul partidului ar încerca să se victimizeze în fața propriului electorat și a afirmat că incidentul trebuie investigat de autoritățile statului. Lulea a vorbit și despre teama resimțită de familia sa, precizând că nu intenționează să renunțe la dreptul de a-și exprima opiniile și de a critica actuala conducere a formațiunii.

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