Marius Lulea îl acuză pe George Simion în scandalul cu capul de porc: „Autorul moral este cu siguranță el”

Marius Lulea a lansat acuzații grave la adresa lui George Simion, în scandalul provocat de apariția unui cap de porc la poarta locuinței sale. Într-o intervenție la Realitatea Plus, fostul prim-vicepreședinte AUR a susținut că liderul partidului ar încerca să se victimizeze în fața propriului electorat și a afirmat că incidentul trebuie investigat de autoritățile statului. Lulea a vorbit și despre teama resimțită de familia sa, precizând că nu intenționează să renunțe la dreptul de a-și exprima opiniile și de a critica actuala conducere a formațiunii.
Marius Lulea îl indică pe George Simion drept autor moral al incidentului
Invitat la Realitatea Plus, Marius Lulea a criticat modul în care George Simion a reacționat la scandalul privind capul de porc lăsat la poarta casei sale. Fostul lider AUR consideră că declarațiile lui Simion urmăresc să creeze imaginea unui lider atacat și nedreptățit, în special în fața propriilor susținători.
„El este victima, deși cu siguranță sau cel puțin pentru mine, cel puțin autorul moral este cu siguranță George Simion”, a declarat Marius Lulea.
Acesta a susținut că mesajele liderului AUR se adresează în principal propriului electorat și a afirmat că ancheta va trebui să stabilească cine a fost implicat în incident. Lulea a precizat că nu consideră că acuzațiile și explicațiile prezentate în spațiul public pot înlocui probele care trebuie obținute de anchetatori.
Totodată, fostul prim-vicepreședinte AUR a transmis că George Simion ar trebui să respecte legea, normele sociale și persoanele care au contribuit la construirea partidului.
Ce spune Marius Lulea despre ancheta poliției
Marius Lulea a declarat că, în urma incidentului, a observat activitatea polițiștilor care cercetau cazul și a avut impresia că ancheta avansează. Acesta a relatat că în sediul poliției se discutau informații despre o mașină și despre numerele de înmatriculare, însă a precizat că nu a reținut detalii concrete.
Fostul lider AUR și-a exprimat speranța că autoritățile vor identifica persoanele implicate și vor clarifica rapid circumstanțele în care a fost lăsat capul de porc la poarta locuinței sale.
Lulea a explicat că a decis să sesizeze instituțiile statului deoarece nu mai consideră incidentul o simplă glumă. În opinia sa, apariția acestui obiect reprezintă o posibilă amenințare fizică, care trebuie tratată cu seriozitate de către autorități.
„Nu avem nevoie de recunoștința nimănui”, spune fostul lider AUR
În intervenția sa, Marius Lulea a vorbit și despre reacția familiei, afirmând că soția sa a fost speriată de gravitatea situației și întristată de conflictul apărut între persoane care au avut anterior o relație apropiată.
Acesta a făcut referire la ajutorul pe care susține că i l-a oferit în trecut lui George Simion, exprimându-și dezamăgirea față de situația actuală. Lulea a precizat însă că nu așteaptă recunoștință pentru sprijinul acordat.
În același timp, el a transmis că nu intenționează să renunțe la declarațiile publice și la criticile sale la adresa conducerii AUR. Fostul prim-vicepreședinte consideră că dezbaterea și competiția politică trebuie să fie posibile inclusiv în interiorul unui partid.
„Dacă el crede că Marius Lulea va tăcea ca el să țină sechestrat un partid politic, să știe că se înșală. Marius Lulea în continuare va vorbi”, a afirmat politicianul în intervenția în direct de la Realitatea Plus.
Lulea consideră că incidentul trebuie tratat ca o problemă de siguranță publică
Fostul prim-vicepreședinte AUR a susținut că incidentul nu trebuie minimalizat. El a comparat gestul cu o formă de intimidare și a făcut referire la asocierea acestui simbol cu amenințările folosite de grupările mafiote din Italia.
Lulea a explicat că, în cazul unor incidente anterioare, pe care le-a considerat mai puțin grave, nu a considerat necesar să apeleze la poliție. De această dată, însă, a decis că este nevoie de implicarea instituțiilor statului.
În opinia sa, ignorarea unor gesturi aparent minore poate încuraja apariția unor acte mai grave. Din acest motiv, el a afirmat că situația depășește capacitatea sa de a o gestiona individual și trebuie investigată de autoritățile competente.
„Este o problemă instituțională, este o problemă de securitate a mea personală, a oricărui cetățean din această țară”, a declarat Marius Lulea.
Acesta a adăugat că își dorește ca ancheta să clarifice cât mai repede cazul și ca autoritățile să stabilească faptele pe baza probelor. Până la finalizarea cercetărilor, acuzațiile formulate în spațiul public nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă a implicării unei anumite persoane.