Marius Budăi, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „România înseamnă oameni, nu cifre”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 aug. 2026, 09:43

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate promovate de Guvern. Într-un mesaj transmis luni dimineață pe Facebook, Budăi acuză Executivul că pune presiunea ajustărilor bugetare asupra angajaților și categoriilor vulnerabile și îi reproșează premierului lipsa de empatie.

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