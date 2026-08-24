Marius Budăi, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „România înseamnă oameni, nu cifre”

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate promovate de Guvern. Într-un mesaj transmis luni dimineață pe Facebook, Budăi acuză Executivul că pune presiunea ajustărilor bugetare asupra angajaților și categoriilor vulnerabile și îi reproșează premierului lipsa de empatie.
Marius Budăi îi cere lui Ilie Bolojan să oprească ritmul măsurilor de austeritate și susține că deciziile Guvernului trebuie analizate dincolo de cifrele din execuțiile bugetare.
„Pentru Dumnezeu, domnule Bolojan, opriți-vă! Mai respirați, mai clipiți, mai faceți o pauză de la cifre”, a transmis fostul ministru al Muncii.
Budăi critică inclusiv abordarea potrivit căreia reducerea numărului de angajați din sectorul public ar permite creșterea veniturilor celor rămași în sistem. El susține că realitatea de pe piața muncii nu justifică trimiterea angajaților disponibilizați către sectorul privat.
„Ne cereți responsabilitate zilnic. Ne explicați matematic și rece că, dacă din trei angajați dăm afară unul, îi putem plăti mai bine pe ceilalți doi, iar al treilea «este binevenit în privat». Teoretic, pe hârtie, sună bine. Practic, ignorați complet realitatea din piață: economia tocmai a înregistrat un minus de peste 63.000 de locuri de muncă. Unde trimiteți, mai exact, acel al treilea om?”, a scris Budăi.
Critici privind măsurile pentru categoriile vulnerabile
Fostul ministru susține că responsabilitatea financiară nu ar trebui să fie pusă în sarcina copiilor, persoanelor cu dizabilități, mamelor, seniorilor sau veteranilor de război.
„Este aceasta responsabilitatea despre care vorbiți? Să tăiați bursele sociale ale copiilor și facilitățile persoanelor cu dizabilități? Să impuneți CASS inclusiv pe veniturile mamelor care își cresc copiii, ale seniorilor și ale veteranilor de război, lovind direct în categoriile vulnerabile?”, a întrebat fostul ministru.
Budăi a criticat și continuarea unor investiții în proiecte sportive costisitoare, în timp ce Guvernul le cere românilor să accepte măsuri de austeritate.
„În același timp, ne cereți să strângem cureaua, dar șantierele de zeci de milioane de euro pentru noile stadioane – fie la Oradea, fie în alte fiefuri politice PNL și USR – rămân neatinse”, a afirmat acesta.
El i-a cerut premierului să explice de ce măsurile de reducere a cheltuielilor afectează anumite categorii sociale, în timp ce unele proiecte de investiții nu sunt amânate.
„România înseamnă oameni, nu cifre”
În mesajul său, Marius Budăi susține că eficientizarea cheltuirii banului public poate fi justificată, însă consideră că măsurile trebuie să țină cont de impactul asupra oamenilor.
„Guvernarea nu înseamnă doar execuții contabile pe un tabel Excel. Când luați astfel de decizii fără să vă pese de familiile lăsate pe drumuri, demonstrați o lipsă periculoasă de empatie. România înseamnă oameni, nu cifre care să dea bine într-un tabel”, a transmis fostul ministru.
Budăi spune, de asemenea, că susține utilizarea eficientă a banului public, dar critică ceea ce consideră a fi lipsa de empatie în adoptarea unor măsuri.
„Pot înțelege eficiența utilizării banului public - și chiar o susțin. Dar știți ce nu pot înțelege, domnule Bolojan? Nu pot înțelege lipsa de empatie față de oameni și nu pot înțelege unele măsuri luate împotriva românilor”, a scris acesta.
La finalul mesajului, fostul ministru al Muncii le-a transmis un avertisment colegilor din PNL: „Dragi colegi din PNL, analizați bine ce susțineți astăzi. Veți trăi în România și după domnul Bolojan.”
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