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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, primul mesaj după depunerea jurământului: „Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere și speranță”

Luca Niculescu / Inquam Photos - Octav Ganea

Luca Niculescu / Inquam Photos - Octav Ganea

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 oct. 2026, 19:49
Actualizat20 oct. 2026, 20:02
SursăRealitatea PLUS

Luca Niculescu a transmis primul său mesaj după depunerea jurământului, vorbind despre responsabilitatea preluării conducerii Guvernului, negocierile purtate pentru formarea noului Executiv și provocările pe care România le va avea de înfruntat în perioada următoare. Noul premier a mulțumit partidelor care au acceptat să intre la guvernare, dar și celor care au decis să susțină Cabinetul în Parlament fără a participa direct la Executiv.

În discursul susținut după ceremonia de învestire, Luca Niculescu a rememorat momentul în care președintele României i-a încredințat misiunea de a forma un guvern, cu aproximativ două săptămâni înainte. Acesta a recunoscut că perioada negocierilor a fost una solicitantă, marcată de discuții intense și de o responsabilitate majoră.

Luca Niculescu, despre formarea noului Guvern: „Nu va fi o perioadă simplă”

În mesajul său, Luca Niculescu a explicat că negocierile au permis analizarea mai multor variante pentru componența viitorului Executiv, de la un guvern format din tehnocrați până la unul cu o structură predominant politică.

Domnule președinte, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnă președintă a Curții Constituționale, dragi membri ai Guvernului, stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și de stat:

În primul rând, domnule președinte, permiteți-mi să vă spun că, exact în aceeași sală, acum două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă, care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite: aceea de a încerca să formez un guvern.

Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg. Putea să fie un guvern de tehnocrați, un guvern politic, dar ați fixat o limită. Acest guvern trebuia să fie unul, așa cum ați spus dumneavoastră, pro-occidental, ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică.

Au fost zile întregi de discuții și consultări. Rezultatul pe care îl am în fața dumneavoastră este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social Democrat. Vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care, într-adevăr, nu este simplă.

— a declarat Luca Niculescu

Mesaj pentru partidele care au susținut Guvernul în Parlament

Un alt punct important al discursului a fost mulțumirea adresată formațiunilor politice care au decis să sprijine noul Executiv în Parlament, fără să intre la guvernare.

Luca Niculescu a apreciat această decizie, subliniind că susținerea parlamentară este esențială pentru funcționarea Guvernului și pentru adoptarea măsurilor necesare în perioada următoare.

De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor din societatea civilă, unora din mediul academic și din mediul profesoral, cărora poate le-a fost și mai greu să facă acest pas. Pentru că, așa cum spuneți, câteodată este mai confortabil să rămâi în lumea pe care o cunoști, iar dintr-odată, când ajungi în acest spațiu în care ești extrem de mediatizat și în care totul este pus sub o lupă enormă, viața, chiar și cea personală, poate deveni foarte complicată.

Dar sunt convins că toți cei de aici suntem animați de dorința de a face bine, de dorința de a arăta că România poate. Am văzut că, atunci când își dorește cu adevărat, România poate să reușească ceea ce își propune.

Exemplul pe care l-ați dat ceva mai devreme, cel al aderării la OCDE, este unul dintre acestea, un moment în care toate forțele politice și-au unit eforturile.

După cum spuneam, nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere și speranță.

Vreau să le mulțumesc și partidelor care, deși nu au intrat la guvernare, au decis să susțină acest guvern în Parlament, pentru că, în lipsa sprijinului lor, lucrurile ar fi fost mult mai complicate.

Vreau să le mulțumesc și colegilor care au încercat înaintea mea: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Din experiențele lor am învățat și vă asigur că vom face tot ce este mai bine pentru România, pentru ca această țară să-și arate adevăratul potențial.

Vă mulțumesc!

— a completat Luca Niculescu
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