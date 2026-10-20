Luca Niculescu, primul mesaj după depunerea jurământului: „Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere și speranță”

Publicat 20 oct. 2026, 19:49 Actualizat 20 oct. 2026, 20:02 Sursă Realitatea PLUS

Luca Niculescu a transmis primul său mesaj după depunerea jurământului, vorbind despre responsabilitatea preluării conducerii Guvernului, negocierile purtate pentru formarea noului Executiv și provocările pe care România le va avea de înfruntat în perioada următoare. Noul premier a mulțumit partidelor care au acceptat să intre la guvernare, dar și celor care au decis să susțină Cabinetul în Parlament fără a participa direct la Executiv.

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