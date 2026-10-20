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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, primul mesaj după depunerea jurământului: „Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere și speranță”
Luca Niculescu / Inquam Photos - Octav Ganea
Publicat20 oct. 2026, 19:49
Actualizat20 oct. 2026, 20:02
SursăRealitatea PLUS
Luca Niculescu a transmis primul său mesaj după depunerea jurământului, vorbind despre responsabilitatea preluării conducerii Guvernului, negocierile purtate pentru formarea noului Executiv și provocările pe care România le va avea de înfruntat în perioada următoare. Noul premier a mulțumit partidelor care au acceptat să intre la guvernare, dar și celor care au decis să susțină Cabinetul în Parlament fără a participa direct la Executiv.
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