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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, primul mesaj după ce guvernul Niculescu a depus jurământul: "Există un semn de maturitate pentru democrația noastră”
Luca Niculescu si Nicușor Dan (foto: FB/Luca Niculescu)
Publicat20 oct. 2026, 19:36
Actualizat20 oct. 2026, 19:46
După ceremonia depunerii jurământului la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru faptul că a obținut o majoritate parlamentară pentru învestire. Referindu-se la provocările mandatului, șeful statului a vorbit despre nevoia de echilibru între constrângerile bugetare, reformele așteptate de români și stabilitatea politică.
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