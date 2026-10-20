Nicușor Dan, primul mesaj după ce guvernul Niculescu a depus jurământul: "Există un semn de maturitate pentru democrația noastră”

Publicat 20 oct. 2026, 19:36 Actualizat 20 oct. 2026, 19:46

După ceremonia depunerii jurământului la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru faptul că a obținut o majoritate parlamentară pentru învestire. Referindu-se la provocările mandatului, șeful statului a vorbit despre nevoia de echilibru între constrângerile bugetare, reformele așteptate de români și stabilitatea politică.

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