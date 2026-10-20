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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, primul mesaj după ce guvernul Niculescu a depus jurământul: "Există un semn de maturitate pentru democrația noastră”

Luca Niculescu si Nicușor Dan (foto: FB/Luca Niculescu)

Luca Niculescu si Nicușor Dan (foto: FB/Luca Niculescu)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat20 oct. 2026, 19:36
Actualizat20 oct. 2026, 19:46

După ceremonia depunerii jurământului la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru faptul că a obținut o majoritate parlamentară pentru învestire. Referindu-se la provocările mandatului, șeful statului a vorbit despre nevoia de echilibru între constrângerile bugetare, reformele așteptate de români și stabilitatea politică.

În discursul său, Nicușor Dan le-a mulțumit foștilor membri ai Executivului pentru activitatea desfășurată în ultimele luni și a apreciat colaborarea dintre partidele politice într-o perioadă dificilă pentru România.

Vreau să mulțumesc premierului și cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-au făcut în întreaga această perioadă. Ce pot eu să spun despre prim-ministru și despre miniștri, și cei dinainte de moțiune și cei de după, este că au muncit enorm de mult și s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competență.

Vreau să mulțumesc, de asemenea, pentru că în această perioadă de cinci luni și jumătate, în care nu am avut un guvern cu puteri depline, România a funcționat totuși. Am avut închis PNRR, am avut derulat programul SAFE, am avut închise capitolele de negociere pentru OECD și au existat evaluările agențiilor de rating. În toată această perioadă, pe subiectele importante, a existat cu adevărat colaborare între partidele politice și acesta este un semn de maturitate pentru democrația noastră.

— a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Nicușor Dan a avut un mesaj special și pentru premierul Luca Niculescu, pe care l-a felicitat pentru formarea rapidă a echipei guvernamentale și pentru obținerea votului de învestitură din Parlament.

Îl felicit pe Luca Niculescu, care a reușit în acest timp scurt să facă un program, o echipă și, foarte important, să obțină voturile majorității parlamentare. Înseamnă că are niște abilități pe care ar trebui să le exercite din plin în perioada următoare. Probabil că va fi mai greu decât a fost până acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul în discuția cu Parlamentul.

— a mai afirmat Nicușor Dan, președintele României, în discursul susținut după ce noul executiv a depus jurământul.

Șeful statului a atras atenția că noul Guvern va trebui să găsească un echilibru între obligațiile financiare asumate de România și așteptările cetățenilor privind reformele promise.

Există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat pentru a-și proteja evoluția economică viitoare. Există constrângeri, există așteptări pe care românii le au și trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări.

Există o așteptare a românilor pentru reforme, iar acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute.

— a declarat șeful statului.

Membrii noului guvern cu puteri depline, condus de Luca Niculescu, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, marți, 20 octombrie 2026.

Anterior, cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, obținând 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”.

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