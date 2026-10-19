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Politica· 1 min citire

Ioana Dogioiu pleacă de la Guvern. Ce a transmis despre mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public?

Ioana Ene Dogioiu și Ilie Bolojan (2025, Profimedia)

Ioana Ene Dogioiu și Ilie Bolojan (2025, Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 21:05

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a anunțat plecarea din funcție odată cu încheierea mandatului actualului Executiv, însă a precizat că acest lucru nu echivalează cu o demisie. Luni, la ultima conferință de presă a lui Ilie Bolojan ca premier interimar, Dogioiu a mai explicat că își va păstra mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public, unde reprezintă Guvernul, în urma unei numiri făcute de Parlament.

La conferința de presă susținută, luni, 19 octombrie, de către premierul interimar Ilie Bolojan, Ioana Dogioiu a fost și ea întrebată de jurnaliști în legătură cu statutul său odată cu plecarea de la Guvern.

Nu voi intra în viața politică. În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de domnul Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Nu este o demisie, este o încetare a mandatului odată cu încetarea mandatului actualului Guvern.

— a explicat Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului..

Referitor la poziția pe care o ocupă în Consiliul de Administrație al Radioului Public, Dogioiu a explicat că nu a primit mandatul ca reprezentantă a PNL, ci a Guvernului, iar numirea a fost validată de Parlament.

Numirea mea în CA al Radioului Public a fost realizată prin Parlament. Deci nu are nicio legătură cu mandatele membrilor PNL. Să nu amestecăm totuși lucrurile. De aceea, mandatul meu acolo nu a fost afectat de decizia CCR.

— a declarat Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a făcut trimitere la decizia Curții Constituționale a României (CCR) din 29 aprilie 2026, prin care a declarat neconstituționale hotărârile Parlamentului privind numirea Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

CCR a publicat motivările privind conducerile TVR și Radio România: Numirile făcute de Parlament, declarate neconstituționale

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