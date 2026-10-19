Ioana Dogioiu pleacă de la Guvern. Ce a transmis despre mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 oct. 2026, 21:05

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a anunțat plecarea din funcție odată cu încheierea mandatului actualului Executiv, însă a precizat că acest lucru nu echivalează cu o demisie. Luni, la ultima conferință de presă a lui Ilie Bolojan ca premier interimar, Dogioiu a mai explicat că își va păstra mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public, unde reprezintă Guvernul, în urma unei numiri făcute de Parlament.

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