Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ioana Dogioiu pleacă de la Guvern. Ce a transmis despre mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public?
Ioana Ene Dogioiu și Ilie Bolojan (2025, Profimedia)
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a anunțat plecarea din funcție odată cu încheierea mandatului actualului Executiv, însă a precizat că acest lucru nu echivalează cu o demisie. Luni, la ultima conferință de presă a lui Ilie Bolojan ca premier interimar, Dogioiu a mai explicat că își va păstra mandatul din Consiliul de Administrație al Radioului Public, unde reprezintă Guvernul, în urma unei numiri făcute de Parlament.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News