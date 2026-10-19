Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan a ales să se victimizeze la final de mandat, fără să le transmită nimic celor pe care i-a sărăcit - VIDEO

Ilie Bolojan (Inquam Photos/O. Ganea)

Ilie Bolojan (Inquam Photos/O. Ganea)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 20:24
Actualizat19 oct. 2026, 21:05
SursăRealitatea PLUS

În bilanțul de final de mandat, premierul interimar Ilie Bolojan a justificat majorările de taxe și încetinirea economiei, cu efecte directe asupra pieței muncii, evoluții care au generat și numeroase proteste de amploare, prin necesitatea menținerii stabilității economice. Confruntat cu acuzațiile că Guvernul său a transferat costurile ajustărilor fiscale în special asupra categoriilor vulnerabile, Bolojan a încercat să dea vina pe opoziție, inclusiv pe PSD, argumentând că măsurile nepopulare au fost necesare pentru menținerea încrederii investitorilor și a stabilității economice.

Ilie Bolojan a evitat să răspundă direct întrebărilor adresate de Realitatea Plus la final de mandat. Întrebat de jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, dacă, în contextul concedierilor, al măsurilor de austeritate și al dificultăților apărute în mai multe domenii de activitate, nu consideră că este momentul să își asume un eventual eșec politic, șeful interimar al Guvernului a ales să vorbească despre modul în care și-a exercitat mandatul, fără a răspunde punctual aspectelor ridicate în întrebare. Totodată, premierul a calificat criticile formulate la adresa sa drept „alegații”.

Cred că un lucru important pe care l-am demonstrat în acest mandat este că România poate fi guvernată altfel, poți limita risipa banului public, poți stabili reguli corecte pentru toată lumea, le spui oamenilor adevărul, nu minți, nu creezi așteptări care nu pot fi onorate și asta este un câștig important din punctul meu de vedere. Celelalte lucruri sunt alegații.

— a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe