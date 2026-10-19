Ilie Bolojan a ales să se victimizeze la final de mandat, fără să le transmită nimic celor pe care i-a sărăcit - VIDEO

Publicat 19 oct. 2026, 20:24 Actualizat 19 oct. 2026, 21:05 Sursă Realitatea PLUS

În bilanțul de final de mandat, premierul interimar Ilie Bolojan a justificat majorările de taxe și încetinirea economiei, cu efecte directe asupra pieței muncii, evoluții care au generat și numeroase proteste de amploare, prin necesitatea menținerii stabilității economice. Confruntat cu acuzațiile că Guvernul său a transferat costurile ajustărilor fiscale în special asupra categoriilor vulnerabile, Bolojan a încercat să dea vina pe opoziție, inclusiv pe PSD, argumentând că măsurile nepopulare au fost necesare pentru menținerea încrederii investitorilor și a stabilității economice.

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